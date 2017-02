Mela postittanut jo sata ostopalvelusitoumusta vaikeuksissa oleville viljelijöille

Puolentoista kuukauden aikana jo sata maatalousyrittäjää on saanut Melalta tai maakunnallisilta hyvinvointihankkeiden työntekijöiltä maksutonta keskusteluapua jaksamiseen, hyvinvointiin ja talouteen liittyvissä haasteissa.

Virstanpylväästä tiedottaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela.

Keskusteluapu on osa Melan Välitä viljelijästä -hanketta, joka käynnistyi vuoden alusta. Hankkeen tavoitteena on auttaa vaikeuksissa olevia viljelijöitä.

Kynnys yhteydenottoihin on Melan mukaan ollut matala. Viljelijät, joilla on ollut taloudellisia tai juridisia huolia tai jotka ovat tunteneet itsensä uupuneeksi, ylirasittuneeksi ja stressaantuneeksi ovat ottaneet rohkeasti yhteyttä maakunnassa toimiviin yhteyshenkilöihin.

Myös sadas asiantuntija-apuun tarkoitettu ostopalvelusitoumus postitettiin Melasta helmikuun puolivälissä.

Niistä 32 on myönnetty keskusteluapuun ammattiauttajan kanssa. Usein avuntarpeen taustalla on ollut maatalousyrittäjän ylirasittuneisuus, uupumus tai unihäiriöt.

Ostopalvelusitoumuksella on ollut mahdollista ostaa psykoterapeutin, psykologin tai parisuhdeterapeutin apua työuupumuksesta, masennuksesta, talouden aiheuttamasta stressistä, parisuhdeongelmista tai pitkittyneestä alakuloisuudesta johtuviin haasteisiin. Tapaamiskertoja on voinut saada paikkakunnasta ja palveluntuottajasta riippuen 5–10.

Melan mukaan monet asiantuntija-apua hakeneet ovat kertoneet tulevaisuuden ahdistavan, asioiden pyörivän päässä tai parisuhteessa olevan ongelmia. Joillakin tilanne on muotoutunut liian haastavaksi avioeron tai lähiomaisen kuoleman johdosta.

Talousneuvontaa on haettu vielä aktiivisemmin kuin keskusteluapua.

Sadasta ostopalvelusitoumuksesta 64 on myönnetty maatalousyrittäjän taloudellisen tilanteen selvittämiseksi. Apua hakeneilla viljelijöillä on ollut rästissä tai ulosotossa laskuja tai lainalyhennyksiä. Osalla pankki on vaatinut maksuvalmiussuunnitelmaa siitä, miten lainat saadaan lyhennettyä.

Joillakin investoineilla tiloilla kustannusarvio uuteen tuotantorakennukseen on ylittynyt reilusti samanaikaisesti kun tuottajahinnat ovat laskeneet tuntuvasti. Tämän seurauksena tilalla on tarvittu maksuvalmiussuunnittelua.

Myös velkasaneerausmahdollisuuksien selvittelyyn on haettu ostopalvelusitoumusta.

Juridisiin palveluihin on myönnetty vain muutama sitoumus.

Kriteerit juridisen sitoumuksen myöntämiseen ovat muita palveluja tiukemmat. Niitä on mahdollista saada lähinnä avioerotapauksissa olevien sopimusten selvittämiseen tai velkasaneeraustilanteen selvittelyyn.

Melaan on tullut myös paljon kysymyksiä siitä, voiko sitoumuksen saada esimerkiksi hierontaan, fysioterapiaan tai matkakustannuksiin silloin, kun joutuu käymään kaukana tutkimuksissa.

"Näihin tilanteisiin emme valitettavasti voi myöntää sitoumuksia", toteaa Välitä viljelijästä -hankkeen vetäjä Pirjo Ristola.

Sitoumuksella ei voi ostaa myöskään lomitusta eikä maksaa sijaisapu- tai muita lomitusmaksuja.

Sitoumusten käyttö on rajattu asiantuntija-apuun, jolla selvitetään joko maatalousyrityksen taloudellista tilannetta tai viljelijän omaa, uupumuksesta tai ylirasittuneisuudesta johtuvaa tilannetta.

Mela kannustaa edelleen vaikeuksiin ajautuneita viljelijöitä ottamaan yhteyttä alueelliseen yhteyshenkilöön.

Yhteyshenkilö auttaa tilanteen selvittämisessä ja oikeiden ratkaisumahdollisuuksien löytämisessä. Hänen avullaan selviää myös, onko yrittäjän mahdollista hakea ostopalvelusitoumusta ja mihin tarkoitukseen sitä on mahdollista saada.

Yhteyshenkilö auttaa sitoumushakemuksen täyttämisessä ja kirjoittaa siihen oman suosituksensa. Ilman suositusta hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät täältä.