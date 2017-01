Melan ostopalvelusitoumukset hakuun tammikuussa

Vaikeuksissa oleva viljelijä voi hakea Melalta 500 euron ostopalvelusitoumuksen, jolla voi ostaa sosiaali- ja terveysalan, talouden tai juridiikan asiantuntijapalveluita.

Hakemuksen saa joko Melan nettisivuilta, Melan projektityöntekijältä tai maakunnallisilta viljelijöiden hyvinvointihankkeiden hanketyöntekijöiltä tammikuun alkupäivistä lähtien.

Ostopalvelusitoumusta voi hakea useampi maatalousyrittäjä/tila.

Hakemukseen kannattaa perustella lyhyesti, miksi tarvitsee asianomaista palvelua. Lisäksi on hyvä merkitä taho, jolta palvelua on tarkoitus ostaa, jos se on jo tiedossa.

Hakija päättää tahon, jolta hän ostaa palvelun ostopalvelusitoumusta vastaan. Yksi maatalousyrittäjä voi ostaa palvelua vain yhdeltä palveluntuottajalta, jolla pitää olla Y-tunnus.

Hakemus on hyvä täyttää yhdessä Melan projektityöntekijän tai maakunnallisen hyvinvointihankkeen hanketyöntekijän kanssa. Ennen kuin hakemus lähetetään Melaan, hanke-/projektityöntekijä kirjoittaa siihen oman suosituksensa.

Suosituksen sisältävä hakemus lähetetään Melaan. Sen voi lähettää postitse osoitteen Mela, Työhyvinvointitiimi/Ostopalvelusitoumus, PL 16, 02101 Espoo tai sähköisesti kriisiapu@mela.fi.

Koska sähköinen hakemus sisältää henkilötietoja, se on hyvä lähettää suojattuna. Sellaisen voi lähettää Melan verkkosivun www.mela.fi kautta valitsemalla etusivulta Ota yhteyttä -bannerista kohdan Asioi sähköpostilla.

Melassa hakemus käsitellään mahdollisimman nopeasti. Käsittelyn jälkeen hakijalle ja lähetetään hakijalle sitoumus ja toimintaohjeet.

Mela maksaa palvelusta arvonlisäverottoman osuuden ja maatalousyrittäjä itse maksaa arvonlisäveron.