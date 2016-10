Metsästysmatkailijoita valvotaan tehostetusti satamassa – syynä ASF

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo nyt tehostetusti yhdessä Tullin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiden kanssa Suomeen palaavia metsästysmatkailijoita afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen ehkäisemiseksi.

Metsästysmatkailijoita valvotaan tehostetusti tällä ja ensi viikolla Helsingin Länsisatamassa.

Metsästysmatkailijoiden tarkastuksilla pyritään estämään villisianlihan ja -ruhojen laiton maahantuonti Virosta sekä suuresta osasta Latviaa ja Liettuaa. Tarkastusten yhteydessä matkustajille jaetaan tietoa herkästi leviävästä ASF-viruksesta.

Afrikkalainen sikarutto on vakava sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt vaarallisesti Suomen lähialueilla Baltiassa. Afrikkalaista sikaruttoa on todettu laajalti myös Venäjällä ja Puolassa.

Koko Viro sekä suurin osa Latviasta ja Liettuasta ovat rajoitusaluetta, josta on kiellettyä tuoda villisianlihaa tai muita villisikatuotteita Suomeen. Evira suosittaa, ettei villisianlihaa tuotaisi Baltian maista tai Puolasta myöskään rajoitusalueiden ulkopuolelta, sillä taudin leviämisen ja toteamisen välillä voi kulua aikaa.

Evira suosittaa myös, että villisikojen metsästysmatkoja tartunta-alueille vältettäisiin, sillä ASF-virus voi kulkeutua likaantuneiden metsästysvarusteiden, metsästyskoirien ja käsittelemättömien matkamuistojen mukana.

Suomeen levitessään afrikkalainen sikarutto aiheuttaisi arvioiden mukaan suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle kansainvälisen kaupan pysähtymisen, eläinten hävittämisen sekä tilojen saneerauksen vuoksi.

Afrikkalaiseen sikaruttoon ei ole hoitoa, eikä rokotetta, mutta se ei tartu ihmiseen.