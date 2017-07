Minipossun ampuminen kuumensi tunteita: “Jaetaanko metsästyskortteja nykyään bingossa?”

MT kertoi perjantaina tapauksesta, jossa riistanhoitaja oli ampunut lohjalaismieheltä karanneen lemmikkipossun.

Aihe on herättänyt kiivasta keskustelua Maaseudun Tulevaisuuden Facebook-sivulla.

"Taas on ollu pätemisen tarve tai ties mikä, kun ihan maallikkokin kyllä erottaa villisian ja minipossun. Jo metsästyskortin haltijana pitää osata tunnistaa lajit, ennenkuin ampuu. Ja hiukan pitäisi raksuttaa, että jos ollaan alueella, jossa villisikaa ei ole tavattu. Pahoittelut possun omistajalle. Eihän karanneita koiriakaan heti ammuta susina", Johanna Rekola kirjoittaa.

Keskustelussa nousee esiin myös viranomaisten erilainen suhtautuminen maalaisiin ja kaupunkilaisiin.

"Jos kyseessä olisi ollut villisika, mikä oli syy sen ampumiselle? Jos maalainen soittaa pihassa olevasta karhusta hätäkeskukseen, hänen käsketään paukuttaa kattilan kansia yhteen. Kun kaupunkilainen soittaa hätäkeskukseen siasta, paikalle hälytetään heti tappaja?", Sari Teerioja pohtii.

Myös virkamiehiä kritisoidaan.

"Ei tunnistanut eläintä jonka ampui. Haistakaa hevon paska virattomat virkamiehet ja perustelen: Jos minä ammun luvattoman eläimen on sanktiot melkein murhasta. Sama laki kaikille. Eläin on tunnistettava ennen laukausta. Työkkärissä on tilaa näin päteville. Ja opastavat vielä miten toimia", Aarne Mononen kirjoittaa.

"Kyllä pitäisi hieman harkintaa käyttää, ei pitäisi niin kiire olla ja seurata eläimen käyttäytymistä, Juha Eirikka kirjoittaa.

Keskustelussa pohdittiin myös sitä, millaiset metsästyskortin saamisen kriteerit ovat.

"AI mihin on kadonnut vanha hyvä sääntö: älä ammu ellet ole varma? Luulo ei tietääkseni riitä. Ymmärrän, jos " peto" olisi hyökännyt. Aseet pois tuollaisilta tunareilta", Sami Tähti kirjoittaa.

"Jaetaanko metsästyskortteja nykyään bingossa?", Heli Heistman kysyy.

