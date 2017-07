Mitä ihmettä? Teleoperaattori näyttää livelähetystä lehmälaitumelta ja poroista

Teleoperaattori DNA:n livekesä-kampanja esittelee internetissä pyörivässä livelähetyksessään muun muassa lehmälaidunta sekä poroja.

DNA:n kuluttajaliiketoiminnan markkinointijohtaja Riikka Järvinen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että kampanjan ideana on esitellä DNA:n 4g-verkon kattavuutta.

"Idea on se, että haluttiin kesäisellä tvistillä demonstroida sitä, kuinka laadukas dna:n 4g-verkko on. Sen sijaan, että vaan sanotaan, että meillä on laadukas verkko, haluttiin näyttää se", Järvinen sanoo.

DNA:lla on kymmenen kameraa, jotka näyttävät reaaliaikaista kuvaa kesäisestä Suomesta.

Markkinointijohtajan mukaan kameroiden paikat valittiin eri puolilta Suomea sillä perusteella, mikä voisi olla kiinnostavaa. Järvinen sanoo, että yksi eniten kiinnostusta herättäneistä on lehmälaitumen elämää kuvaava livelähetys.

"Paikat valittiin niin, että näytämme suomalaisen kesän eri puolia", Järvinen sanoo.

Lehmien elämää esittelevä kamera on Orivedellä Pirkanmaalla sijaitsevalla maitotilalla. Porojen ruokintapaikkaa kuvaava kamera sijaitsee Lapin maakunnassa Muoniossa.

Sekä porojen että lehmien elämää voi seurata livelähetyksissä DNA:n verkkosivuilla heinäkuun loppuun saakka.

DNA:n markkinointijohtajan mukaan kameroiden on tarkoitus kuvata yleiskuvaa niin, ettei kuvaan mahdollisesti tulevia ihmisiä tunnisteta.

Kameran maitotilalleen saanut Arto Uotila kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että kamera päätyi Uotilan tilan laitumen viereen, sillä kameroita asentanut henkilö tunsi hänet. Uotila sanoo, ettei hän kauaa miettinyt kameran päästämistä lehmiensä laitumelle.

"Aika lyhkänen aika siinä oli, mitä mietin. Aika heti sanoin, että kyllä se onnistuu", hän sanoo.

Lehmälähetyksen osakseen saama suosio tuntuu Uotilasta hyvältä.

"Tuo kamera on sellaisessa paikassa, että siellä voi tapahtua monen näköisiä asioita", hän arvioi suosion syitä.

Uotilalla on tilalla 36 eläintä, joista 18 on lypsävää lehmää.

