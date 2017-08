Mitä kuuluu sokerijuurikkaalle? No hyvää!

Kaikilla Suomessa viljeltävillä kasveilla ei kuluva kasvukausi ole mennyt niin huonosti. Suomalainen sokerijuurikas kasvaa ja voi hyvin.

Viileä kasvukausi ei ole vaikuttanut juurikkaisiin yhtä paljon kuin muihin viljelykasveihin.

"Juurikkaan osalta ei olla myöhässä ja sadon osalta ollaan viiden vuoden keskiarvossa", Sucros Oy:n maatalousjohtaja Tero Tanner kertoo.

Sucros vastaa suomalaisen sokerijuurikkaan viljelyttämisestä ja prosessoinnista.

Juurikaskasvustot ovat terveitä ja puhtaita. Kesän mittaan tehtyjen koenostojen perusteella juuren sokeripitoisuus on hyvällä tasolla.

"Sokerin muodostukseen on riittänyt valoa. Toki lämpöäkin tarvitaan, mutta juurikas ei tykkää helteestä. Optimilämpötila on noin kahdenkymmenen asteen tienoilla", Tanner kertoo.

Vettä juurikas tarvitsee muita viljelykasveja enemmän, sillä sen lehtimassa on suuri ja haihdutuspinta-alaa on paljon. Tanner toteaakin, että sateita saisi juurikasalueella tulla vielä lisää.

"Varsinkin Vakka-Suomessa on kuivaa. Tiivein viljelyalue on Perniö-Pori -välillä, jossa myös kaivattaisiin lisää vettä."

Juurikas sietää jonkin verran kuivuutta, sillä sen laaja juuristo ylettyy ottamaan vettä myös maan syvemmistä kerroksista.

Viileä kesä on vähentänyt tuholaisia.

"Ongelma on ollut tänä vuonna vähäinen verrattuna viime vuoteen. Tosin juurikaskärpäsiä ja sen toukkia on ollut, mitä viime vuonna ei ollut. Kaiken kaikkiaan tuholaisia on ollut vähän", Tanner toteaa.

Suomalainen sokerijuurikasala kattaa tänä vuonna noin puolet suomalaisten sokerinhimosta. Tanner kertoo, että pinta-alan kasvattaminen on Sucroksen tavoite.

"Etsimme lisää viljelijöitä. Koska sokerikiintiöt poistuivat tämän vuoden alussa, on nyt mahdollisuus kasvattaa viljelypinta-aloja", Tanner selventää.

Sokerijuurikkaan nostotyöt alkavat syyskuun loppupuolella. Siihen asti ovat säätoiveet selvillä.

"Tällainen sää, että päivisin lämpötila kohoaa lähelle 20 astetta, saa juurikkaat kasvamaan voimakkaasti. Syyskuulle toivomme aurinkoisia päiviä ja pieniä yöpakkasia, jotta sokeri siirtyy tehokkaasti lehdistä juuriin", Tanner luettelee.

Pakkanen saa sokerijuurikkaan varastoimaan lehdistössä olevan sokerin itse juureen. Siksi pienet kylmät jaksot ovat juurikasmailla toivottuja.

"Tällä hetkellä ollaan tyytyväisiä sokerijuurikkaan tilanteeseen", Tanner tiivistää.