Miten Suomi pärjää viljan hinnoissa? – Käy katsomassa uusilta EU-sivuilta

EU:n viljamarkkinoilla harpattiin askel avoimempaan suuntaan, kun EU-komissio julkisti torstaina uudet viljamarkkinasivut.

Sivuille kerätään tuoretta tietoja viljojen hinnoista ja sadoista jäsenmaissa. Vastaavat sivut ovat käytössä lihalle, maidolle ja sokerille.

Viljan markkinaseurantaa ja verkkosivuja on valmisteltu vuoden verran, kertoo vilja-asiamies Max Sculman MTK:sta. Sculman on Euroopan tuottajajärjestö Copan toinen edustaja ja on ainoa pohjoismaalainen 16 hengen työryhmässä.

Hintojen lisäksi sivuilla julkaistaan lyhytaikaisia ennusteita markkinoiden kehityksestä.

Maatalouskomissaari Phil Hogan pitää viljamarkkinoiden seurantaan saatua työkalua tärkeänä.

EU:n viljantuotanto on avainasemassa maatalouden kilpailukyvyn ylläpitämisessä, hän totesi palvelun julkistamisen yhteydessä.

Markkinaseuranta lisää Hoganin mukaan läpinäkyvyyttä ja hintatietoisuutta EU:n viljelijöille ja muille alan toimijoille.

Schulman on toiveikas. Työryhmässä henki oli hyvä ja kaikki tuntuivat sitoutuvat markkinatietojen julkaisemiseen. Osassa jäsenmaista tietoja saa hyvin, toisissa ei ole juuri mitään kerättynä.

Schulmannin mukaan aluksi mukana ovat tärkeimmät viljalajit, mutta rinnalle tuodaan mahdollisimman pian öljy- ja valkuaiskasvien tiedot.

EU:ssa tuotetaan yli 300 miljardia kiloa viljaa, yli 30 miljardia kiloa öljykasveja ja 5 miljardia kiloa valkuaiskasveja.

EU on valkuaiskasveissa alituotantoalueetta ja keinoja omavaraisuuden lisäämiseen etsitään, Schulman sanoo.

EU Crops Market Observatory löytyy täältä: https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops