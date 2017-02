MM-hiihtojen Leskinen englantilaisesta kisavedestä: "Vettä se vain on"

"Vettä se vain on. Jos joku haluaa liittää siihen nationalistisia piirteitä, sille emme mahda mitään", toteaa Lahden MM-hiihtojen pääsihteeri Janne Leskinen Maaseudun Tulevaisuudelle.

Lahden MM-hiihtojen ilmaisjakeluvesi on pakattu Englannissa, kun kotimaasta ei löydetty pullottajaa. Eikä löydetty Ruotsistakaan, Leskinen lisää.

Itä-Suomessa olisi ollut sopiva laitos, mutta pakkauslinjalla käsitellään pääosin maitoa eikä täyttä varmuutta saatu, ettei maidosta olisi tullut jäämiä veteen, Leskinen perustelee.

Leskinen korostaa, että kaikki myynnissä oleva vesi on lahtelaista, Hartwallin pakkaamaa.

Kohua nostanut brittivesi on ilmaisjakelussa ja se on pakattu Stora Enson uudenlaiseen kartonkiin ja pakkaukset on tehnyt Tetra Pak. Ilmaisvesiä on jaossa muun muassa medialle.

Leskisen mukaan kisoille haetaan ympäristösertifikaatti ja toiminnassa korostetaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Kaikki kartonkipakkaukset kerätään talteen ja Stora Enso käyttää ne uudelleen kartonkihylsyihin.

Kisojen verkkosivuilla kerrotaan Lahden MM-hiihtojen olevan satavuotiaan Suomen suurimmat juhlat.

Onko kohu vaikuttanut kisojen imagoon?

"Sitä on hirveän vaikea sanoa ja jokaisella ihmisellä on oma mielipiteensä", Leskinen miettii.

"Suurimmalta osalta asia menee ohi, mutta toki osalle sillä on merkityistä. Enkä näe hirveää ongelmaa, että olisi toimittu jotenkin Suomi 100 vuotta -arvojen vastaisesti."

"Jos asiassa haluaa hän jotain hyvää, se voisi olla vinkki kotimaiselle teollisuudelle, että ottavat asiasta kopin ja pakkaavat vettä ympäristöystävällisiin purkkeihin. Isoja tapahtumia riittää. Olisi iso juttu, jos kotimainen teollisuus pystyisi tarjoamaan tällaista vaihtoehtoa."

