MTK:n Kati Partanen: "Kaupan hyllyssä oleva ruoka ei ole mistään kotoisin"

"Tuottajajärjestömme satavuotisen historian aikana ruokajärjestelmä on muuttunut paljon. Nyt on suuri määrä alkutuottajia, vähän teollisia toimijoita, vielä vähemmän kauppaketjuja ja jälleen suuri määrä kuluttajia. Sinänsähän tässä ei ole muuta vikaa, kuin mahdollisuus kasvottomuuteen. Lopputuloksena on ollut se, että kaupan hyllyssä oleva ruoka ei ole mistään kotoisin. Alkuperä on häivytetty", sanoi MTK:n johtokunnanjäsen Kati Partanen Jaala-Kuusankosken tuottajayhdistyksen 100-vuotisjuhlassa sunnuntaina.

"Onneksi viime aikoina alkuperän merkitys on korostunut, ei vähiten maailmanlaajuisten skandaalien vuoksi. Eli ruuan pitää olla ”jostain”, halutaan tietää, mistä ruoka on tullut. Jos alkuperä tieten tahtoen häivytetään, eikö siinä ole jotain epäilyttävää? Ketä siis haittaisi ruuan alkuperätieto? Jäljitettävyys on yksi osa laatua."

Partasen mukaan vastareaktiona ruokajärjestelmän kasvottomuudelle on tullut muun muassa suoramyynti ja lyhyet toimitusketjut. "Entistä useampi on ostanut ruokaa suoraan tuottajalta. Ainakin silloin alkuperä on tiedossa!"

Partanen toteaa Suomen maatalouden merkityksen kasvavan, kun maailmalla entistä suuremmat alueet kärsivät ilmastonmuutoksesta. "Tarvitsemme kuitenkin kannattavuuden vahvistamista, ja siinä yksi tekijä on oikeudenmukainen ruokajärjestelmä."

Partanen kannusti viljelijöitä olemaan avoimia ja osallistumaan maataloudesta käytävään keskusteluun.

"Tarvitaan kohtaamisia sekä viljelijäväen kesken, että sidosryhmien kanssa. Meidän pitää kohdata kuluttajia, virkamiehiä, päätöksentekijöitä ja muita yrittäjiä. Kun entistä harvemmalla ihmisellä on todellinen kosketus maaseutuun ja sen elinkeinoihin, tarvitaan yhdistyksiä ja sen jäseniä tulkeiksi."

"Mitä enemmän jätämme kertomatta ja vetäydymme keskustelusta, sitä enemmän jää tilaa väärälle informaatiolle ja väärille tulkinnoille. Viljelijän ja metsänomistajan työssä ei ole mitään salattavaa tai piiloteltavaa, joten avataan työtämme niille, jotka ovat siitä kiinnostuneita."

"Sosiaalisessa mediassa on tilaa hyville kasvoille, joilla on aitoja tarinoita kerrottavanaan. Ja ihan kasvokkain kohtaamallakin on hyvä viedä viestiä perille. Pidetään avoimien ovien päiviä, osallistutaan erilaisiin tapahtumiin. Ollaan siellä, missä kuluttajatkin ovat ja kerrotaan heille, mitä me teemme. Avoimuus vähentää epäluuloa ja lisää luottamusta", Partanen kannusti.