MTK:n valiokuntauudistukseen soraääniä

Tärkkelysperunan tuottajat vastustavat asemansa muuttumista MTK:n valiokuntauudistuksessa.

”Miksi muuttaa, kun tärkkelysperunajaosto on ollut kaikkein toimivin osa?” kysyy jaoston puheenjohtaja Hannu Heikola.

Valiokuntauudistuksessa on kaavailtu erikoiskasvi­valiokuntaa, jonka alaa olisivat tärkkelysperuna, peruna, sokerijuurikas ja puutarhakasvit.

Tärkkelysperunan tuottajien mielestä heillä ei juurikaan ole yhteisiä edunvalvonnan aiheita muun valiokunnan kanssa. He ovat huolissaan, mihin heidän keräämänsä jaostomaksu uudessa mallissa menisi. Maksun jatkaminen on sen takia kyseenalaistettu. Kaavaillussa erikoiskasvivaliokunnassa vain sokerijuurikkaalla on vastaava maksu.

Lisäksi tärkkelysperunan tuottajia huolestuttaa, saavatko he vastedes itse nimetä edusmiehensä.

Tärkkelysperunan omin edunvalvonta tapahtuu hintaneuvotteluissa, joissa vastapuolena on viljelijöiden 51-prosenttisesti omistama teollisuus.

”Neuvottelemme mahdollisimman korkean hinnan, mutta vastuullisesti niin, ettei tehdas kaadu”, Heikola sanoo.

”Siihen on oltu suhtkoht tyytyväisiä, toisin kuin viime aikoina muualla maataloudessa.”