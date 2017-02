MTK: Suomalaista naudanlihaa voi syödä hyvällä omalla tunnolla

MTK:n mielestä naudanlihantuotanto syytetään turhaan suuresta vesi- ja hiilijalanjäljestä.

Järjestön mukaan kotimaista naudanlihaa voi syödä hyvällä omalla tunnolla, koska se on ravitseva ja hyvä ravintoaine.

Toinen perustelu viiden kohdan listalla on, että naudat edistävät luonnon monimuotoisuutta. Suurin osa nautakarjan rehuista perustuu nurmiin, jotka kasvavat lähes koko maassa pohjoista Suomea myöten. Nurmiviljely edistää luonnon monimuotoisuutta ja siinä käytetään vähän kasvinsuojeluaineita.

Kolmanneksi MTK painottaa kotimaisen naudanlihantuotannon perustuvan pitkälti lypsykarjoihin ja lypsylehmien vasikoihin. Iso osa nautojen hiilijalanjäljestä kohdistuu maidontuotantoon. Eläimet käytetään hyödyksi sonnivasikoita myöten. Ne kasvatetaan lihaksi sen sijaan, että ne lopetettaisiin keskenkasvuisina.

MTK:n mukaan täkäläisen naudanlihantuotannon takia ei tarvitse hakata sademetsiä ja eikä eläinten rehustukseen käytetään soijaa. Ilmastovaikutus on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi eteläamerikkalaisella naudanlihalla.

Tuottajajärjestön mielestä hiilijalanjäljestä puhuttaessa pitäisi muistaa, että, että nurmiviljelyllä on myönteisiäkin vaikutuksia. Lisäksi Suomessa riittää vettä, joten naudanlihan suuresta vesijalanjäljestä ei kannata puhua.

Kotimainen nautaketju työllistää tuhansia suomalaisia pellolta pöytään, MTK listaa.

"Ilman kotimaista naudanlihantuotantoa Suomessa ei olisi näin mittavaa elintarviketeollisuutta ja mitä todennäköisimmin se siirtyisi halvemman kustannustason maihin", järjestö toteaa tiedotteessaan.

Suomalaiset velkaantuisivat vuosittain satoja miljoonia euroja nykyistä enemmän ilman kotimaista naudanlihantuotantoa ja elintarvikejalostusta

Viides perustelu on tuotannon vastuullisuus. Hyvin koulutetut tuottajat haluavat pitää eläimistään hyvää huolta. Eläinten kohtelusta on tiukat säädökset eläinten ja suuri osa tuottajista on sitoutunut eläinsuojelulakia tiukempiin hyvinvointikriteereihin.

Lopuksi MTK muistuttaa, että Suomessa käytetään hyvin vähän antibiootteja moniin muuhun maahan verrattuna ja nautaketju on hyvin jäljitettävissä.