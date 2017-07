Munapakkaamo Kieku 10-vuotias - tuottajien osakeyhtiö ei kaipaa ulkomaalaisia omistajia

12 kananmunantuottajaa perustivat Loimaalla sijaitsevan Kieku Oy:n 10 vuotta sitten.

"Olemme ylpeitä siitä, että olemme yritys, jolla ei ole yhtään ulkomaista omistajaa", sanoo toimitusjohtaja Juha Lehto.

Yhtiön hallituksessa on 6 jäsentä: 5 tuottajaa ja puheenjohtaja, joka nyt on Aappo Kontu.

Hän on muun muassa Mynämäen kunnanvaltuutettu edustaen keskustapuoluetta.

"Ehdottoman oikea päätös perustajilta, että hallituksen puheenjohtaja on aina ulkopuolinen hallitusammattilainen", Lehto sanoo.

Tuottajat osaavat tuotannon, mutta heillä ei välttämättä ole myynnin ja markkinoinnin osaamista, painottavat Lehto ja hallituksen tuottajajäsen Simo Pietilä.

Kieku on osakeyhtiö, joka käyttää rahojaan niin, että pystytään investoimaan. Loppu tuloutetaan tuottajahinnoissa tuottajille, Lehto selittää.

Vuodessa pakataan 13 miljoonaa kiloa kananmunia, mikä tekee yhtiöstä maan kolmanneksi suurimman.

Pakkaamon asiakkaita ovat kaikki merkittävät keskusliikkeet. 80 prosenttia tuotannosta on kaupan omia merkkejä.

Tuottajaomistajiensa lisäksi Kieku pakkaa 6 muun tuottajan munia.

Kaikkia tuottajia kohdellaan tasavertaisesti omistajuudesta ja tuotantotavasta riippumatta, Pietilä ja Lehto kertovat.

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa määrittelemään yhtiön maksaman tuottajahinnan.

Pääperiaate on, että yhtiö maksaa Luonnonvarakeskus Luken tilastoimia keskihintoja enemmän.

Luken tuorein tilasto on toukokuulta.

Sen mukaan häkkimunien hinta laski 17 prosenttia ja lattiamunien 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Tilastosta ilmenee, että toukokuussa A-luokan kananmunien keskimääräinen tuottajahinta oli hieman alle euron kilolta.

Kiekun munat tulevat pääasiassa virikehäkki- tai lattiakanaloista.

Munista noin 15 prosenttia on peräisin vapaista kanoista, joiden rehuun on lisätty D-vitamiinia. Luomua tuotannosta on parisen prosenttia.

"Sitä kasvatetaan markkinavetoisesti. Tuntuu, että luomusta puhutaan enemmän kuin mitä se lopulta näkyy kulutuksessa", Lehto toteaa.

Kananmuna-ala on varsin kilpailtua, mutta Kiekussa pidetään pää kylmänä.

Tuotantoa laajennetaan hallitusti, mutta määrätietoisesti omistajia kuunnellen ja markkinoita tarkkaillen, Lehto kertoo. Yritysostojen mahdollisuutta ei ole suljettu pois, mutta toistaiseksi se ei ole ajankohtaista.

Uusia tuottajia otetaan, eikä se edellytä yrityksen osakkuutta.

Pietilän ja Lehdon mielestä kananmunien tulevaisuus näyttää valoisalta. Kulutus on kasvanut tasaisesti ja kuluttajat arvostavat suomalaista ruokaa.

Viime vuonna suomalainen söi 12 kiloa kananmunia, mikä on kolme prosenttia edellisvuotta enemmän.

