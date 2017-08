Myrkkyä on löydetty kahdesta näytteestä, joista toisen munat ovat Italiasta peräisin. Toisen näytteen alkuperää selvitetään.

Lisäksi Milanossa on vedetty myynnistä erä pakasteomeletteja, joista on löydetty jälkiä fiproniilista. Omelettien toimittajaksi kerrotaan saksalainen yritys. Viranomaisten mukaan 127 pakkausta on vedetty myynnistä, mutta 117 pakkausta on jo ehditty myymään asiakkaille.

Italian viljelijäjärjestö Coldiretti on kehottanut paniikin välttämiseksi maan hallitusta julkaisemaan listan tuotteista, joissa kemikaalijäämiä voi olla. Järjestön mukaan suuri osa maahan tammi-toukokuun aikana tuoduista munista oli peräisin Hollannista.

Belgia oli ensimmäinen maa, joka teki EU:lle virallisen ilmoituksen myrkkymunista heinäkuun 20. päivä, mutta Hollanti ja Saksa seurasivat pian perässä.

Fiproniilia on löytynyt kananmunista ja munatuotteista liki paristakymmenestä Euroopan maasta. Niitä on löydetty myös Hongkongista.

Fiproniili-kemikaalia käytetään yleisesti koirien ja kissojen kirppujen ja punkkien torjuntaan. Käyttö tuotantoeläimille on kielletty.

Hollantilaisen maanviljelijäjärjestön mukaan hyönteismyrkky on aiheuttanut munantuottajille jopa 150 miljoonan euron vahingot. Kauppojen kärsimien rahallisten vahinkojen on arvioitu olevan kymmeniä miljoonia euroja.

Euroopan komissio pitää hätäkokouksen myrkkymunaskandaalin vuoksi syyskuussa.