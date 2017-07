Näin sujuu lehmien mölkky – katso video meijeriyrityksen testistä

Kesän kunniaksi koitimme, sujuuko mölkky yhtä hyvin kuin jalkapallo viimeksi. Pienen tutkiskelun jälkeen lehmät pääsivät hyvin mukaan ja keiloja sai olla nostelemassa kokoajan! After the soccer video we tried how Juustoportti's free range cows play Finnish summer game "mölkky"