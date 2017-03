Näistä maatilan töistä viljelijät nauttivat eniten – "Kaunein hetki on, kun oras nousee maasta"

Kohta koittaa maanviljelijän lempiaika. Toukotyöt ovat parasta maatilan töissä, selviää MT:n kyselystä, johon vastasi 202 lukijaa. Moni kuvaili maatilan mukavimpia töitä suorastaan runollisesti:

”Kevätkylvöt, ja erityisesti maan muokkaus keväällä – uuden alku. Vanhemmiten se herkistää eniten. Kaunein hetki on kun oras nousee maasta! Toivon pilkahdus.”

”Keväällä ensimmäisten peltojen äestäminen on pitkän talven jälkeen mahtavaa touhua. Lämmin keli, auringonpaiste, pellon pölyäminen, lokit ja se että vielä mitään ei ole hajonnut tekee työstä mahtavan.”

”Syyskyntö. Siinä näkee koko ajan työn jäljen ja voi suunnitella mistä sen seuraavat viilut vetää, jotta vesivako sattuu hyvälle paikalle. Samalla voi seurata sitä maata, joka antaa leivän.”

”Rehunteko. Pienessä ja tiiviissä porukassa yhteistyö on tehokasta ja mielekästä. Pitkät työpäivät menevät jouhevasti LA-puhelimien laulaessa ja vitsien lentäessä. Hyvät kesäkelit ja päivän päätteeksi lämmitettävä sauna kruunaa työt.”

”Kuivaheinän teko. Heinä vähä pistelee ja tuoksuu jo syksylle. Pääset kiipeämään paalikasan päälle. Kaikki rakkaat ovat mukana tässä hommassa.”

”AIV-siilon peitteleminen. Siinä jotenkin tuntuu turvalliselta, että sato on tehty ja lehmillä purtavaa talveksi.”

”Karitsointiaika, siinä näkee työnsä tuloksen, välillä tulee itkettyä ilosta, välillä surusta. Hyvin onnistunut karitsointi­aika on palkitsevaa ja karitsoiden kasvun seuraaminen.”

”Parasta on puinti ja kuivurin tuoksu. Kauniina syyspäivänä mieli lepää ja kuiva kasvusto kahisee tuulessa. Siinä tuntee liittyvänsä sukupolvien ketjuun. Hyvänä kakkosena tulee lehmän poikiminen. Uusi elämä tuo toivoa tulevaisuuteen.”

”Äestäminen. Rentoa ja mukavaa!”

”Herukoiden sadonkorjuu on ehdottomasti lempityöni. Vaikka kyseinen ajankohta on erittäin hektinen, päivät pitkiä ja fyysisesti erittäin raskaita painavien marjalaatikoiden takia, niin tästä huolimatta ja varmaan myös jollain kielletyn mieli­hyvän takia tämä on muodostunut lempi­työkseni ranchillä. Tämä on sarjassamme töitä jotka vain herukka­keisarit tietävät.”

”Maailman parasta on se kun pääse toukotöihin. Pellolla pelto­kahvit on vain se juttu jota odottaa. Kädenjälki joka pellolla on ja tieto, että saa kasvattaa suomalaista ruokaa suomalaisille, on vain parasta.”

”Rehun jakaminen. Jotkut odottavat rapsutusta joka kerta, kun jaan litisteet. Se lehmän katse jotenkin lämmittää mieltä.”

”Metsätyöt. Rentouttavaa hommaa talvella, kun ei ole kiire minnekään. Saa olla ulkona, puhtaassa ilmassa ja kunto kohoaa ihan huomaamatta.”

”Syksyllä viljankuivatus. Tunnelma pimeällä kuivuri­polulla, tähtitaivas valona ja vilja tuoksuu kuivurissa. Koneitten hurina kun vaihdetaan satsia.”

”Viljanpuinnin aloitus. Se hetki, kun ensimmäisen kerran syksyllä työntää leikkuupöydän laihoon ja näkee työnsä tuloksen. Vuosi­kymmenten jälkeen se on aina vaan yhtä sykähdyttävä hetki.”

”Viime vuonna kylvin, puin ja kynnin ensimmäistä kertaa. Kyllä siellä traktorissa ja puimurissa hymyilytti, vaikka kyllä jännittikin. Kesällä pelkäsin, minkälaisia aukkoja kylvössä on, kun oli vielä rinnepelto ja kylälle päin. Kehuja sain vanhalta isännältä!”

”Kyllä se parasta on, kun mammat hakee aamukasteessa laitumelta lypsylle. Siinä on puhtoiset utareet ja kesän hajut. Ja kaiken kukkurana laitumelle poijittu vassu, jonka vieminen sisälle vaatii nokkeluutta.”

Kaikki työt eivät ole mieluisia. Moni luopuisi mielellään paperitöistä tai siivoukseen ja korjauksiin liittyvistä tehtävistä.

”Puuklapien teko on inhokkejani, koska se on niin puisevaa hommaa. Nykyisin inhoan myös remontteja, siis työkoneiden, koska ne sattuvat yleensä kiire­aikaan. Inhokkejani on myös hukkakaurojen keräily.”

”Turhimpia töitä ovat mittalypsy ja viljelymuistiinpanojen teko. Niistä ei ole saa mitään iloa.”

”Ruiskutus on työlästä, säätää seoksien kanssa eikä omaa työnjälkeä näe; muuta kuin silloin jos työ epäonnistuu. ”

”Paperityöt antaisin pois. Se vain ottaa aikaa todella paljon ja se on sitten taas muualta pois. Ja siinä on todella paljon muistettavaa milloin pitää palauttaa tämä lappu ja koska tämä lappu. Byrokratia vasta onkin vaikea asia.”

”Kuivurin vahtimisen. Se pilaa koko päivän aikataulut ja viljapölyä löytyy perssiistäkin päivän päätteeksi.”

”Kivien keräämisen. Kun yhden kiven saa vietyä pois, niin tilalla on heti kaksi.”

”Märän, itäneen viljan siivoaminen kostuneesta elevaattori­montusta tai jostakin muusta vastaavasta paikasta. Ei voi masentavampaa työmaata olla.”

”Navetan peseminen. Se on raskasta ja yksitoikkoista.”

”Kaikenlaiset byrokraattiset EU:n vaatimat paperityöt.”