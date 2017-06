New Scientist: Saksanhirvi oppii vanhetessaan välttämään metsästäjiä

Metsästys vaikuttaa saksanhirvien käytökseen, koska luotien armoille päätyvät rohkeat eläimet arkoja useammin, kertoo New Scientist.

Voiko saksanhirvi myös oppia pysymään elossa, pohtii kanadalaisen Albertan yliopiston ekologi Henrik Thurfjell.

Hän kollegoineen on GPS-pannoittaneet 49 naarassaksanhirveä ja tutkineet niiden käyttäytymistä kuusi vuotta. Selvisi, että eri-ikäiset hirvet käyttäytyvät eri tavalla.

Nelivuotiaat saksanhirvet olivat varovaisempia kuin kaksi vuotta niitä nuoremmat.

Ajan kuluessa nuoremmat oppivat muun muassa liikkumaan vähemmän metsästyskauden aikana ja pysyttelemään sankan metsän suojissa.

Yhdeksänvuotiaat naaraat olivat jo niin ovelia, että käytännössä ne olivat immuuneja luodeille, Thurfjell kertoo.

Hänen mukaansa saksanhirvien oppimiskykyä voisi käyttää kannan sääntelyn apuna. Viljelysten lähellä oleskelevia eläimiä voisi metsästää maltilla ja näin opettaa ne pysyttelemään pois pelloilta.

New Scientist: Wise elk learn to outsmart hunters and tell apart their weapons

Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä Tekniikka ja Talous -lehti