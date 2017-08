Nurmen käyttömahdollisuuksia luodattiin Alahärmässä – ”Kasvupotentiaali on Suomessa alikäytössä”

Yaran markkinointipäällikön Lauri Heimalan mukaan nurmen kasvupotentiaali on Suomessa edelleen heikosti hyödynnetty.

”Voi sanoa, että nurmen satopotentiaali on Suomessa täysin alikäytössä. Kasvuvaraa nurmessa on paljon, mutta tavoitteen saavuttaminen edellyttää selkeitä toimenpiteitä. Esimerkiksi typen satovaste on selkeästi luultua suurempi.”

Yaran kaupallisen johtajan Timo Räsäsen mukaan viime vuosina on havahduttu siihen, miten paljon hyödyntämätöntä potentiaalia nurmessa on.

”Uudet koetulokset ja myös käytäntö osoittavat, että keskisatoja voidaan nostaa jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi suhteessa nykytasoon.”

Yaran yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa tekemien laskelmien mukaan paras mahdollinen nurmisato Suomessa voisi olla noin 14 000 kiloa vuositasolla. Nykyisellään nurmisato on vuosittain keskimäärin 5 000 kiloa.

”Nurmen kasvu on Suomessa parasta koko maailmassa”, Räsänen huomauttaa.

Valio Alkutuotannon kehityspäällikkö Laura Nyholm on samoilla linjoilla.

”Nurmi on Valion omistajayrittäjille ehdottomasti yksi menestyksen tärkeimmistä kulmakivistä.”

Nurmen kasvumahdollisuuksia luodattiin viime torstaina Kauhavan Alahärmässä Powerparkissa järjestetyssä Nurmi 2017 -tapahtumassa.

Nurmiteeman mukaisesti Yara lanseerasi tapahtumassa N-Sensor -nurmisovelluksen, joka on siirtymässä koelohkoilta nurmentuotantoon.

Laite mittaa kasvuston ottaman typen määrää kasvustosta heijastuvasta valosta.

Levitysmäärät puolestaan lasketaan kasvuston vaihtelun mukaisesti, valittu viljelykasvi ja sen kasvuaste huomioiden.

”Laite on ollut jo vuosia käytössä viljalla ja öljykasveilla, mutta nyt sitä pilotoidaan myös nurmelle”, Yaran Heimala toteaa.

Laitteen ostamisen ohella viljelijöille tarjotaan mahdollisuus myös vuokrata sitä.

”Enää kaikki viljelijät eivät halua ostaa laitteita, joten vuokramalli on toinen mahdollisuus päästä kiinni täsmäviljelyyn. Viiden vuoden vuokrasopimus rakentuu siten, että laitteesta maksetaan kiinteää kvartaalihintaa”, Heimala summaa.

Maitotilallinen Juha Eskelinen poikansa Villen kanssa oli saapunut Alahärmän nurmitapahtumaan Vieremältä.

”Vieremällä oli alkamassa sadepäivä, joten tänne asti jouti lähteä. Lähdettiin hankkimaan lisää tietoa nurmiviljelystä, tutustumaan eri lajikkeisiin sekä nurmen viljelymenetelmiin”, Juha Eskelinen toteaa.

Lihakarjatilaa Nurmijärvellä pitävät Olavi ja Susanna Suono etsiytyivät nurmipäivään lomareissunsa yhteydessä.

”Ollaan perheen kanssa reissussa huvipuistossa Powerparkissa. Tulimme tänne tutustumaan säilörehunkorjuukoneisiin. Meillä on luomutila, joten lannoituspuoli ei täällä ole meitä varten.”

Isojoella maitotilaa pitävä Juha Halkola saapui Alahärmään syventyäkseen nurmentuotantoon.

”Maitotilallisen kannattaa pistää paukkuja tehokkaampaan nurmiviljelyyn, ja nurmilajikkeisiin pitäisi panostaa. Lisäksi olen totta kai kiinnostunut myös tapahtuman konepuolesta.”