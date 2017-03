Nyt on tarjolla rahaa maatalouden ongelmien ratkomiseen

Onko sinulla alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaiseminen synnyttäisi innovaation, josta olisi hyötyä laajemmalle joukolle? Ratkaisu tuottaisi lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alan yrityksille? Ongelman ratkaisu uudistaisi maa- ja metsätaloutta tai edistäisi biotaloutta?

Jos vastasit kyllä, voisit tutustua maaseudun innovaatiorahoitukseen, kehotetaan maa- ja metsätalousministeriöstä. Rahoituksella tuetaan maaseudun innovaatioryhmiä eli EIP-ryhmiä.

Maaseudun innovaatioryhmän ratkaiseman idean ja uudistuksen on oltava kytköksissä ryhmässä mukana oleviin alkutuotantoa edustavien yritysten toimintaan. Koska tavoitteena on uudistuminen ja toiminta, jolla on uutuusarvoa, ratkaistavan ongelman tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.

Ryhmän odotetaan kertovan työnsä tuloksista laajasti. Näin idean voi napata käyttöönsä myös sellainen viljelijä tai muu yrittäjä, joka ei ollut jäsenenä innovaatioryhmässä.

Haku maaseudun innovaatioryhmiksi järjestetään kaksivaiheisena. Ideahaun jälkeen varsinaiseen hakuvaiheeseen valitut hakijat hakevat rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Maaseutuohjelmasta rahoitetaan kymmenkunta maaseudun innovaatioryhmää ohjelmakauden 2014–2020 aikana. Julkinen rahoitus on kokonaisuudessaan noin kolme miljoonaa euroa.

Tutustu jo rahoituksen saaneisiin innovaatioryhmiin.