Onnettomuustilasto: Traktoreille sattuu pari tuhatta liikennevahinkoa vuosittain

Liikennevakuutustilaston mukaan traktorit ovat vuosittain osallisena parissa tuhannessa liikennevahingossa. MTK:n mukaan osa traktorivahingoista on traktoreiksi rekisteröityjen mönkijöiden tieltä suistumisia.

Syyskesällä sadonkorjuu tuo myös varsinaiset traktorit, puimurit ja muut maatalouskoneet tieliikenteen sekaan, mistä aiheutuu vaaratilanteita. Liikenneturvan mukaan traktorionnettomuuksien riskiä kasvattaa, että monet autoilijat eivät jaksa ajaa niiden takana.

"Maataloustyökoneet saattavat turhauttaa perässä ajajaa. Niillä matkaa taitetaan tien päällä kuitenkin varsin lyhyen matkaa, usein vain työkohteesta toiseen. Jos ohi on päästävä, tulee ohituksen turvallisuudesta varmistua jo ennen kaistan vaihtoa", Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski opastaa.

Hänen mukaansa maatalouskoneen kuljettajan aikeita voi ennakoida seuraamalla ajoneuvon liikkeitä ja vilkkua. Vaaratilanteita syntyy erityisesti tilanteissa, joissa työkone on kääntymässä yllättäen vasemmalle.

Traktori voi siihen kiinnitettyine työkoneineen olla hyvin leveä, sillä tienpidossa tai maataloudessa käytettäviin työkoneisiin ja työvälineisiin ei sovelleta muutoin liikenteessä yleisesti sovellettavia mittasäännöksiä.

Esimerkiksi kääntöauroja kuljettavien traktorien peränylitys voi yllättää kääntymistilanteessa liian läheltä ajavan.

"Ne vievät oikeallekin kääntyessään yllättävän paljon tilaa myös vastaantulevan kaistalta. Jos perässä tullut on lähtenyt samanaikaisesti ohittamaan, hupenee ajotila kaistalla hyvinkin nopeasti", Kalmakoski varoittaa.

Leveät, eteen tai perään kiinnitettävät maatalouskoneet, voivat hankaloittaa traktorin vilkun näkymistä muille liikkujille.

Tilannetta hankaloittaa, että traktorin kuljettaja ei välttämättä näe peileistään takana tulevaa liikennettä.

"Autoilijoiden on syytä muistaa, että traktorin kuljettaja ei voi havainnoida takana tulevaa liikennettä kunnolla, jos perävaunu tai traktoriin kiinnitetty laite peittää näkyvyyden taakse."

Traktorien ja työkoneiden vilkkujen ja jarruvalojen pitää toimia. Turvallisuuden vuoksi valojen toimivuuden lisäksi myös niiden puhtaus tulisi tarkistaa aina ennen tieliikenteeseen menoa.

"Pellolla mutaa keränneet traktorin valot ja vilkut eivät näy kovin kauas. Sen liikkeitä on siksi vaikea ennakoida", Kalmakoski muistuttaa.

Liikennevakuutus on korvannut vuosittain parituhatta traktorivahinkoa. Niistä noin sata on mönkkäreiden aiheuttamia. Vaikka traktorimönkkäreiden onnettomuuksien määrä on vielä pieni, niiden osuus on nopeassa kasvussa.