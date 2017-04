Osuuskunta ja kansainvälinen lihakauppa yhteistyöhön: Suomalaiselle angus-pihvikarjalle etsitään lisää tuottajia

Suomalaisen angus-pihvilihan tuotantoon keskittynyt Finn Angus Osuuskunta sekä laadukkaan lihan kansainväliseen kauppaan erikoistunut Pan Nordic Meat Oy (PNM) ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on avata kansainväliset vientimarkkinat suomalaiselle angus-pihvilihalle.

"Haluamme tarjota kuluttajille parasta mahdollista suomalaista pihvilihaa. Angus-karjan liha on erityisen mureaa ja mehukasta. Rodun ominaisuudet yhdistettynä suomalaiseen, eettiseen kasvatustapaan, ympäristön arvostukseen, lihan puhtauteen ja turvallisuuteen ovat myyntivaltteja myös ulkomailla", uskoo yksi Finn Angus Osuuskunnan perustajista, projektipäällikkö Katri Strohecker.

"Finn Angus -naudat kasvatetaan täysin ilman antibiootteja ja tuottajamme ovat sitoutuneita tuotannon kehittämiseen, myös luomuun, jonka osuus kasvaa koko ajan", toimitusjohtaja Juha Alatalo kertoo.

Tavoitteena on myös saada kasvattajalle parempi hinta tuottamastaan eläimestä.

"Tarjoamme valmiit myyntikanavat niin arvokkaille fileille kuin huokeammillekin ruhonosille. Näin koko eläin saadaan hyödynnettyä järkevästi, mikä näkyy tuottajan saamassa korvauksessa", PNM:n toimitusjohtaja Gustaf Salmelin kertoo.

Osuuskunta tuottaa tällä hetkellä nuoria angus-nautoja reilut 500 vuodessa. Yhteistyön on tarkoitus ainakin viisinkertaistaa tämä määrä. Yhteensä Suomessa on noin 10 000 angus-emolehmää, kun rotu määritetään niiden isän mukaan. Finn Angukseksi kelvatakseen naudan tulee olla täysin liharotua ja siinä on oltava ainakin kolme neljäsosaa angusta. Myös Black Baldie käy.

PNM:n vastuulla on lihan markkinointi sekä myynti eteenpäin. Lisäksi PNM vastaa ruhojen käsittelystä sekä leikkuusta.

"Angus-ruhot leikataan kansainvälisten leikkuutapojen mukaisesti. Mureasta anguksesta saadaan hyödynnettyä myös sellaisia osia, joita Suomessa on totuttu syömään korkeintaan vain jauhelihana. Jatkossa saamme lautasillemme myös suomalaista huippulaatuista ja maistuvaa picanhaa, maminhaa tai flank steakia", Salmelin sanoo.

Yhteistyö on alkanut lupaavasti, sillä suurin osa tulevan syksyn teurastuserästä on jo myyty eteenpäin.

"Lisäämme nykyisillä tiloillamme tuotantoa ja mukaan osuuskuntaamme mahtuu lisää tuottajia. Eläinten hyvinvointi ja lajinmukaiset elinolosuhteet ovat kaikkein tärkeintä, niistä emme tingi", Alatalo linjaa.