Paikalliset yrittäjät ostivat Viljavalta Iisalmen viljavaraston

Iisalmessa sijaitseva Peltosalmen viljavarasto saa uuden omistajan. Varaston omistanut Suomen Viljava myy kiinteistön Antti ja Konsta Sarvelan omistamalle Savon Siemen Oy:lle ja Jukka Ruotsalaiselle.

Kauppahintaa osapuolet eivät julkista.

Suomen Viljava ilmoitti syyskuussa lopettavansa viljan varastoinnin ja käsittelyn Iisalmen viljavarastolla vuoden loppuun mennessä.

Yhtiö perusteli tuolloin päätöstään Iisalmen varaston alhaisella käyttöasteella ja toiminnan tappiollisuudella.

Viljavarastokiinteistön pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria. Varastoihin mahtuu noin 30 000 tonnia viljaa. Kauppaan sisältyy lisäksi viljan käsittelyyn tarkoitettu irtaimisto.

Uudet omistajat ovat antaneet viljavarastolle väliaikaiseksi "työnimeksi" Savon Viljava.

Antti Sarvelan mukaan kauppa tuli ajankohtaiseksi, kun myyjä halusi luopua Peltosalmen yksiköstään.

"Näimme laitoksen toiminnan jatkumisen erittäin tärkeäksi alueen peltoviljelymahdollisuuksien säilymiseksi. Toimimme molemmat maatalouden alalla. Elinvoimainen alkutuotanto on tärkeä osa Pohjois-Savon aluetaloutta."

Sarvela ja Ruotsalainen korostavat, että Peltosalmella on tarkoitus jatkaa rehuviljan ja muunkin rehun sekä rypsin käsittelyä. Toiminta jatkuu entisin hinnoin ja ehdoin.

Pelkästään vanhoissa toiminnoissa ei silti ole tarkoitus pysyttäytyä, Sarvela korostaa.

"Toimintaa kehitetään yrityslähtöisesti nopeammaksi ja joustavammaksi. Suunnitelmia uusiksi liiketoiminta-alueiksi on jo useita, mutta ne eivät ole vielä julkistettavissa."

Uudet omistajat toivottavat myös muut uudet yrittäjät tervetulleiksi alueelle.

"Niin sanotun tasovaraston käyttöön olisi mielenkiintoista saada uusia, rohkeita avauksia", Sarvela toteaa.

Varasto on mitoiltaan noin 30 x 130 metriä. Korkeimmalta kohdalta varaston korkeus on noin 13 metriä. Sen vetoisuus on yhteensä noin 30 000 kuutiometriä.

"Siinä voisi olla jollekin yrittäjälle lähes rajattomat mahdollisuudet."

Tasovaraston lisäksi viljavarastossa on 20 siiloa, joiden koko on lähes 600 kuutiometriä, 10 siiloa, joiden koko on 117 neliömetriä sekä 10 muuta erikokoista siiloa.

Alunperin valtion viljavarastoksi rakennettu kiinteistö valmistui Peltosalmelle vuonna 1962. Savon viljavan tiedotteessa kerrotaan, että maamerkki oli melkoisen väännön kohteena. Sille olisi ollut halukkaita ottajia myös muualla Pohjois-Savossa.

Antti Sarvelan isä Kosti Sarvela ajoi Maataloustuottajajärjestön puolesta voimakkaasti varaston sijoittamista Iisalmeen.