Paimiolainen mansikanviljelijä: "Nyt kannattaisi säilöä jos aikoo"

"Etelä-Suomessa tämä ja ensi viikko on todennäköisesti pääsatokauden viikkoja", mansikanviljelijä Kalle Uotila kertoo.

Uotilan tilalla Paimiossa mansikkaa on 12 hehtaarilla. Lisäksi viljelyssä on silpohernettä ja hieman perunaa.

Tilalla viljellään aikaisina lajikkeina Honeytä, Cleryä ja Rumbaa. Myöhäisempänä lajikkeena viljelyssä on Polkaa.

"Polkalla on nyt pääsatokausi. Aikaisilla lajikkeilla satokausi on aika lailla jo ohi", Uotila toteaa.

Tänä vuonna mansikan satokausi on kehittynyt hitaasti. Ruuhkiakaan ei ole päässyt syntymään, kun mansikat ovat kypsyneet tasaisesti.

"Tämän takia hinnankehitys on ollut nyt rauhallista. Kuluttajan kannalta satoruuhkat ovat toisaalta hyvä asia, kun hinta laskee", Uotila selittää.

Uotilan mukaan kesän viileät lämpötilat ovat pitkittäneet mansikan kukinta-aikaa ja satokautta.

"Mansikka tarvitsee lämpöä kehittyäkseen. Kun lämpöä ei ole pahemmin ollut, niin kehitys on hitaampaa ja satokausi pitkittyy."

Uotila uskoo, että mansikan satokausi tulee olemaan varsin normaali. "Huonoon viime vuoteen verrattuna mansikoita tulee selkeästi enemmän."

Kysynnän kannalta myöhäiseksi venyvä satokausi voi tuoda haasteita. Kysyntä alkaa tuoremarjan osalta hiipumaan koulujen alkamisen aikaan. "Toki pakastemansikoitakin tarvitaan. Iso osa satokauden viimeisistä mansikoista myydään pakastemansikoiksi", Uotila arvelee.

Viime päivinä Varsinais-Suomessa on ollut paljon sadekuuroja. Uotila pitää kosteutta hyvänä asiana mansikoille, kunhan ei tule pidempijaksoisia sateita. Tuleville satokauden pääviikoille hän toivoo riittävän kosteuden lisäksi aurinkoista säätä, jotta mansikat kypsyisivät ja kaikki mansikat saataisiin poimittua.

Mansikat menevät Uotilasta suurimmaksi osaksi tukkumyyntiin. Lisäksi on jonkin verran itsepoimintaa ja muutama oman mansikan myyntipaikka. Tilalla on 35 työntekijää keräämässä mansikoita. Suurin osa työntekijöistä on Ukrainasta, muutama myös Thaimaasta.

Tilan mansikoiden vähittäishinta on tällä hetkellä viiden euron paikkeilla.

"Edullisin hinta alkaa olla tällä ja ensi viikolla. Nyt kannattaisi säilöä jos aikoo. Koko on myös tällä hetkellä hyvä. Satokauden loppupuolella koko pienenee, mutta toisaalta loppukauden mansikat tulevat makeammiksi" Uotila opastaa.

Tiistaina satoi paikoin rakeita, mutta mansikat eivät siitä kärsineet