Paine Brasiliassa nousee uusimman lihakohun takia, Australia odottaa entistä parempaa kilpailuasetelmaa

Yhdysvaltojen maatalousministeri Sonny Perdue kertoi eilen, että tuoreen naudanlihan tuonti maahan Brasiliasta kielletään jatkuvien laatuongelmien takia. Tuontikielto jatkuu siihen asti, että Brasilian maatalousministeriö pystyy osoittamaan toimenpiteet, jolla ongelmat loppuvat.

Ongelmat lihan laadussa ovat liittyneet ihmisten terveyttä vaarantaviin tekijöihin, hygieniaolosuhteisiin ja eläinterveysongelmiin. Kun yleensä vastaavista tuotteista hylätään tarkastuksissa yksi prosentti, brasilialaisista tuoreista naudanlihoista on hylätty Yhdysvalloissa 11 prosenttia. Yhteensä Yhdysvallat on estänyt noin 900 000 kilon tuomisen maahan laatuongelmien takia.

Yhdysvaltalainen ABC-uutiskanava kuvailee päätöstä "suureksi iskuksi" Brasilian lihateollisuudelle. Monet maat, kuten Kiina, kielsivät brasilialaisen lihan tuomisen maaliskuussa, kun maassa paljastui vakavia ongelmia lihahygieniassa. Maassa tutkittiin silloin epäilyjä, joiden mukaan lihantarkastajat olivat päästäneet mädäntynyttä lihaa myytäväksi lahjuksia vastaan.

ABC ei saanut Brasilian viranomaisia kommentoimaan asiaa. Myös JBS, Brasilian ja koko maailman suurin lihanpakkaaja kieltäytyi kommentoimasta. Australialaisen uutissivuston News.com.au:n mukaan Brasilian lihanviejien liiton puheenjohtaja Antonio Camardelli pitää USA:n tuontikiellon aiheuttamia tappiota arvaamattoman suurina. Hänen mielestään osa havaituista laatuongelmista voisi liittyä suu- ja sorkkatautirokotteeseen, joka olisi tullut esiin yhdysvaltalaistarkastuksissa.

Vielä vuonna 2016 Brasilia oli maailman suurin naudanlihanviejä ja myös merkittävä porsaan- ja broilerintuottaja. Lihateollisuuden ongelmat tulevat maalle vaikeaan aikaan: Brasilia on juuri toipumassa pitkästä lamasta.

Kohun ennustetaan vaikeuttavan presidentti Michel Tremerin asemaa. Häntä on syytetty jatkuvasti korruptiosta ja vaadittu hänen eroaan. Tremer on ABC:n mukaan tällä hetkellä vienninedistämismatkalla Norjassa ja Venäjällä, jossa hän toivoo hankkivansa uusia myyntikohteita myös lihatuotteille.

News.com:in mukaan australialaiset pitävä Brasilian ongelmia merkittävänä mahdollisuutena omille tuotteilleen. Australia on tehnyt merkittäviä vientisopimuksia Kiinan kanssa ja maan maatalousstrategiassa korostetaan, että sen on nyt tähdättävä laatutuotteiden markkinoille bulkin sijaan. Maa aikoo tarkentaa maabrändiään lainsäädännöllä niin, että australialaiseksi lihaksi saisi kutsua vain australialaista lihaa joka on prosessoitu australialaisten standardien mukaan Australiassa.

Lähteet: ABC ja news.com.au