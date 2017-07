Pakasteherne on hyötynyt viileistä säistä – “Ei voi valittaa”

Pakasteherneen puinti aloitettiin viime viikon torstaina Huittisissa. Puinti alkoi noin viikon tavanomaisesta myöhässä.

Koko pakastehernesadon odotetaan tänä vuonna olevan runsaat 3 miljoonaa kiloa, Apetitin hankintapäällikkö Timo Kaila kertoo.

Herneen puinnin ja pakastuksen aikataulutus on tarkkaa. Herne tulisi pakastaa kahden tunnin sisällä puinnista, Kaila kertoo.

Aikataulutus alkaa jo kylvövaiheen suunnittelusta. Kylvöt ajoitetaan Kailan mukaan niin, että hernettä päästään puimaan tasaiseen tahtiin. Näin hernettä saadaan pakastettua koko satokauden ajan.

Herneiden kypsyys on oltava puintihetkellä juuri oikea.

"Pehmeissä herneissä on paljon sokereita. Herneen alkaessa kovettua sen sisältämä sokeri muuttuu tärkkelykseksi. Pyrimme ajoittamaan puinnin niin, että saadaan hyvälaatuista, sokeripitoista hernettä. Aikataulua tarkastellaan jatkuvasti. Välillä paras korjuuajankohta voi olla jopa tunneista kiinni", Kaila kertoo.

Kailan mukaan tänä vuonna Apetitille viljelee 67 pakasteherneen sopimusviljelijää. Hernettä viljellään 840 hehtaarilla.

"Tavoittelemme keskimäärin 4–4,5 tonnin hehtaarisatoja, riippuen herneen kovuudesta ja lajikkeesta."

Puintisäät ovat olleet Kailan mielestä hyvät.

"Pilvipoutaa ja lämpötila on noin 20 asteessa, joten ei voi valittaa. Pakasteherneen puinnissa sateesta ei ole haittaa. Kosteuden puolesta rajaksi tulee oikeastaan vasta se, että maa vettyy kovalla sateella."

Pakasteherneen satonäkymät ovat Apetitin sopimusviljelijän Kalle Räikän mielestä kohtuulliset.

"Kasvustot näyttävät reheviltä. Tietysti lohkojen ja viljelijöiden välillä on eroja."

Räikkä viljelee pakastehernettä 11,5 hehtaarilla Huittisten Palojoella. Päätila sijaitsee Räikänmaalla Huittisissa, jossa on viljelyssä leipävehnää, rapsia ja sokerihernettä.

Sää on ollut Räikän mukaan hyvä herneen viljelylle lukuun ottamatta muutamia kerralla tulleita liian suuria vesimääriä.

"Kokonaissadanta ei ole ollut liian suurta, mutta ongelmia muodostuu silloin, kun vettä tulee liikaa kerralla. Itsellä on muutamia tällaisia kohtia hernelohkoissa. Viileiden säiden myötä herne on jaksanut kukkia paljon ja tuottanut sitä kautta hyvin palkoja."

Apetit hoitaa Räikän tilalla pakasteherneen puinnin, kuten muillakin sopimustiloilla. Muut viljelytoimenpiteet ovat viljelijän vastuulla.

"Herneelle tarkoitetut puimurit ovat vähän erilaiset kuin viljan puimurit. Kasvusto korjataan tuoreina herneinä, joten normaali leikkuupuimuri ei sovellu siihen."

Räikän mukaan pakasteherneen viljelyssä ei ole merkittävää kannattavuuseroa verrattuna hyvään leipävehnäsatoon.

"Herneessä on omat riskinsä. Jos siitä tulee hyvä sato, niin se on vähän parempi verrattuna leipäviljaan. Herneen viljelyn etuja on myös sen maata parantava vaikutus ja että tehdas hoitaa puinnin."