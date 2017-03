Palmuöljy voi aiheuttaa syöpää - EU rajoittaa käyttöä syksyllä

Ruokakohut eivät ota loppuakseen. Juuri kun Brasilian lihaskandaali osoittaa laantumisen merkkejä, EU:n elintarviketurvallisuusvirasto EFSA varoittaa yhdessä maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa elintarvikkeissa yleisen palmuöljyn syöpäriskeistä.

Palmuöljy ei itsessään ole haitallista, mutta ongelmat liittyvät sen puhdistamiseen kuumentamalla öljy 200-asteiseksi. Kuumennus pilkkoo rasvoja muiksi yhdisteiksi kuten GE:ksi, 3-mcpd:ksi ja 2-mdpd:ksi. Ne ovat eläinkokeissa aiheuttaneet munuaisvaurioita.

EFSA varoitti jo viime vuoden keväällä runsaasta palmuöljyn käytöstä. Öljyä käytetään yleisesti muun muassa pikaruuissa.

Ruokaöljyjä tutkiva EU-komitea julkaisi tiedotteen, jossa sen puheenjohtaja Helle Knutsen varoittaa palmuöljyn käyttöön liittyvistä riskeistä etenkin imeväisille ja alle 18-vuotiaille.

"On riittävästi todisteita siitä, että palmuöljyn glysidoli aiheuttaa syöpää. Siksi ESFA ei ole antanut turvallisia käyttörajoja esimerkiksi GE:lle", Knutsen toteaa ATL-verkkolehden haastattelussa maanantaina.

Riskit tunnettu kauan

Palmuöljyn riskit on tiedetty jo toistakymmentä vuotta. Viranomaiset ovat pyrkineet saamaan palmuöljyntuottajat vähentämään vapaaehtoisesti syöpää aiheuttavien aineiden pitoisuuksia öljyssä ja siinä on myös onnistuttu, mutta ei riittävästi. Knutsenin mukaan pitoisuudet ovat edelleen liian korkeita.

Palmuöljyn haitallisia aineita on muun muassa äidinmaitokorvikkeissa, leivonnaisissa ja muissa prosessoiduissa elintarvikkeissa.

Virasto on asettanut ylärajat päivittäiselle saannille 0,8 mikrogrammaan elopainokiloa kohti 3-mcpd:lle. Imeväisillä ja alle 18-vuotiailla raja voi ylittyä. Aikuisillakin riski on koholla, jos käytetään palmuöljyä sisältäviä elintarvikkeita.

Ongelma koskee kaikkia puhdistettuja elintarvikeöljyjä, jotka sisältävät samoja rasvahappoja, mutta palmuöljyllä pitoisuudet nousevat vaarallisen korkeiksi, EFSA toteaa. Kylmäpuristetut öljyt ovat turvallisia.

Tutkijat erimielisiä rajoista

Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut myös käyttörajoituksia, mutta ne ovat EFSAa lievempiä. Tutkijoilla on erilaisia käsityksiä, miten aineiden haitallisuutta tulisi tulkita.

ATL:n mukaan Ruotsissa elintarvikeviranomaiset odottavat, että EFSA ja WHO löytävät yhteisymmärryksen. Virasto on pitkään varoittanut runsaan palmuöljyn käytön riskeistä ja neuvoo kuluttajia lukemaan tarkkaan pakkausten tekstit. Svenska Dagbladetin mukaan Italiassa on jo alettu vetää pois markkinoilta palmuöljyä sisältäviä tuotteita.

Viranomaiset suosittelevat kuluttajia vaihtamaan palmuöljyn rapsiöljyyn, kalaan ja pähkinöihin, jotka sisältävät tervellisiä rasvoja. Rapsiöljyä suositaan erityisesti sen sisältämien omega-3 rasvahappojen takia, koska elimistö ei muodosta niitä itse.

Palmuöljyn riskeistä kirjoitti ruotsalainen ATL maanantaina.