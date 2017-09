Pelto-Seppälän tilapuoti pääsi jaloilleen kolmessa vuodessa - Ostajat pääsevät ihailemaan karjaa ja myyjät tutustumaan uusiin ihmisiin

Ensimmäinen talvi oli hiljainen, mutta kesä ja mökkiläiset tuovat kävijöitä, toteavat tilapuotia Lopella pitävät Anne ja Ari Seppälä.

Hätäisille tämä homma ei sovi. Vähintään kolme vuotta menee ennen kuin tilamyymälä löytää vakituiset asiakkaansa, Ari Seppälä sanoo. Tieto kulkee suusta suuhun.

”Myymälä on kesällä auki kolmena päivänä viikossa, perjantaista sunnuntaihin, ja joka päivä ainakin yksi kävijä kertoi olevansa tilalla ensimmäistä kertaa.”

Pelto-Seppälän tilapuoti on mukaan lauantaina järjestettävässä Osta tilalta -tapahtumassa. Isoja järjestelyjä ei tarvita, sillä tilapuodin valikoima on entuudestaan kattava.

Ensimmäisellä kerralla vuosi sitten väkeä oli ehkä 150. Vilinää oli niin paljon aamusta iltapäivään, ettei oikein edes tiedä, ketä täällä kävi, Seppälät kertovat.

Perheitä oli paljon, vaikka satoi koko ajan. Lapset olivat kiinnostuneita eläimistä. Lihakarjaa vasikoineen pääsi katsomaan vierestä ja tarjoamaan niille myös rehua.

Naudat ovat vielä laitumella, mutta osa ehkä tuodaan pihattoon tapahtuman ajaksi, Ari Seppälä miettii.

Tautiriski lienee sittenkin pieni verrattuna satapäiseen naakkaparveen, joka viihtyy tilan lähistöllä ja nokkii reikiä säilörehupaalien muoveihin.

Tilan tytär on luvannut järjestää hevosajeluita ja talutusratsastusta. Ari puolestaan pitää grillin kuumana.

Pelto-Seppälän tilapuodissa on myynnissä tilan oman lihakarjan tuotteita makkaroista pihveihin.

Isäntä antaa ohimennen pika­opastuksen naudan ruhoon ja siitä saatavaan lihavalikoimaan. Naudat teurastetaan Paimiossa ja leikataan salolaisessa Kantturassa, jolloin ruhon arvo-osat ja erikoistuotteet pystytään pitämään erillään.

Lähiseudulta löytyy vihannesten ja valkosipulin kasvattajia ja jauhoja pussittavia. Pienpanimon oluet ja maitotilat jäätelöt tulevat hieman kauempaa, Seppälät luettelevat.

Ari Seppälällä on kolme hyvää perustetta tilamyyntiin.

Ensinnäkin se tuo hieman lisää tuloja etenkin kesäisin. Toiseksi myymälässä tapaa paljon uusia ja erilaisia ihmisiä.

“Lisäksi tässä on saanut tutustua elintarvikealan tekijöihin. Makkarantekijä on saattanut olla aiemmin aivan toisenlaisissa töissä, mutta on sattuman kauppaa päätynyt alalle.”