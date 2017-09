Perunatärkkelystä valmistettu Kokemäellä 75 vuotta

Perunatärkkelyksen tai tutummin perunajauhojen valmistus aloitettiin Kokemäellä vuonna 1942. Silloin tehdas oli nimeltään Satakunnan Peruna Oy.

Vuosikymmenten saatossa perunamäärät ovat kasvaneet merkittävästi ja myös myyntituotteiden määrä on kasvanut, kertoo Finnamylin toimitusjohtaja Ossi Paakki.

Viimeisin suuri muutos toiminnassa on ollut perunatärkkelysprosessin sivutuotteen eli perunan solunesteen jatkojalostaminen perunaproteiiniksi ja luomukelpoiseksi lannoitejakeeksi.

"Kotimaista kuluttajaa ja elintarviketeollisuutta palvelleesta perunajauhon valmistajasta on kehittynyt bio- ja kiertotalouden edelläkävijä, joka myös vie tuotteitaan niin itään kuin länteen."

Finnamyl Oy:n liikevaihdosta vuonna 2016 jo 36 prosenttia tuli viennistä.

Alkuvuosina oltiin varsin vaatimattomissa valmistusmäärissä, koska elettiin sotavuosia ja perunajauhoa käytettiin vain elintarvikkeeksi.

Vuosien saatossa perunamäärät kasvoivat, mutta merkittävä hyppäys tapahtui vasta 1970-luvulla, kun Suomessa ryhdyttiin käyttämään kotimaista perunatärkkelystä paperiteollisuudessa paperin laatua parantavana raaka-aineena. Samoihin aikoihin aloitettiin myös järjestelmällinen perunan sopimushankinta paikallisten viljelijöiden kanssa.

Vuonna 1984 Raision Tehtaat osti perunatärkkelysteollisuuden Hämeen Perunan omistajilta. Raisio luopui omistuksestaan vuonna 2004 ja uudeksi omistajaksi tuli sveitsiläinen Ciba Specialty Chemicals. Ciba ajautui kuitenkin vaikeuksiin ja koko konsernin osakkeet siirtyivät 2008 saksalaisen BASF-konsernin haltuun.

BASF ei nähnyt tärkkelyksen valmistusta omaksi alueekseen ja niinpä erilaisten vaiheiden jälkeen Finnamylin osakkeet myytiin toimivalle johdolle, sopimusviljelijöille ja muutamalle yhteistyökumppanille vuoden 2010 loppupuolella.

Sopimusviljelytystä on sittemmin laajennettu ja tänä vuonna ylitettiin 100 miljoonan perunakilon raja. Sivutuotteiden jatkojalostukseen investoitiin merkittävästi 2015, kun tehtaalle rakennettiin sekä perunan solunesteestä perunaproteiinia valmistava laitos että jäljelle jäävästä solunesteestä vettä haihduttava laitos, jonka tuotteena on väkevöity, luomukelpoinen lannoitejae.

Tälle kaudelle on tehty perunasopimuksia 100 000 tonnia, josta noin 4 000 tonnia on luomuperunaa. Kasvukausi on reilut kaksi viikkoa myöhässä ja siksi käyntikausikin alkoi vasta 30. elokuuta.

"Odotamme kasvun jatkuvan vielä syyskuussakin ja sen myötä odotamme pääsevämme yli 90 prosentin sopimustäyttyvyyteen ja valmistavamme noin 23 000 tonnia tärkkelystä ja noin 1 000 tonnia perunaproteiinia sekä noin 6 000 tonnia BioKali-lannoitetta", Paakki kertoo.

"Käyntikausi kestää kolme kuukautta eli marraskuun loppuun ja sinä aikana työllistämme määräaikaisina työntekijöinä 20 henkilöä ja ympärivuotista henkilöstöä on yhteensä 20."

"Käyntikauden jälkeen jatketaan Tekesin hankerahan turvin perunaproteiinin ja muiden proteiinilähteiden kehittämistä uusiksi tuotteiksi käyttäen pääosin tehtaan nykyisiä laitteita."