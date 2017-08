Peto tappoi lampaita vaalalaisella tilalla – yli 30 vuoden lammastalouden putki katkeamassa

Susi kävi ilmeisesti tappamassa 12 lammasta vaalalaisella lypsykarjatilalla viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Lypsykarjatilan ohessa lampaita yhdessä miehensä kanssa pitävä Anu Haataja kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että susi tuli tappamaan lampaat yöllä riehuneen myrskyn turvin.

Haatajan mukaan lampaat mahdollisesti tappanut susi nähtiin mahdollisesti viime viikon perjantaina pellolla rehunteon aikaan. Se kävi tappamassa lampaat arviolta kolmen ja kuuden välillä aamuyöstä

Haataja kertoo, että lauantaina illalla tilalla oltiin lopettelemassa rehuntekoa. Suunnilleen yhdentoista aikaan tilan isäntä Hannu Tarvainen kävi katsomassa lampaita, ennen kuin hän tuli sisälle pihalta.

Sunnuntaina aamulla kuuden aikaan ohikulkija kertoi tilallisille, että joku oli hyökännyt lampaitten kimppuun. Kaikki kuolleet lampaat olivat puhdasrotuisia uuhia.

Haatajan mukaan petovahingon myötä tilalle ei enää aiota jatkossa harjoittaa lammastaloutta. Näin 1980-luvulta saakka kestänyt lammastalouden putki katkeaa.

"Lampaista hyväksyttävät petovahingot ovat niin säälittäviä, etteivät ne kata murto-osaakaan kustannuksista", hän sanoo.

"Ja vaikka saisin korvaukset, ne lampaat kuitenkin tapetaan", Haataja jatkaa.

Vielä jokin aika sitten Haataja harkitsi, että tilalle hankittaisiin lisäuuhia. Tilalle jäi vielä yksi uuhi ja muutama pässi.

"Nyt mietin, haluanko jatkaa, vai kysynkö teurasauton paikalle", Haataja pohtii.

Ennen kohtalokasta onnettomuutta lampaat ehtivät olla reilun kymmenen vuoden ajan perinnebiotooppikohteessa. Siellä ei aiheutunut Haatajan mukaan mitään ongelmia pedoista.

"Se perinnebiotooppi vähän tuuditti meitä, kun siellä ei tullut vahinkoa", hän sanoo.

Susista on samalla alueella ollut Haatajan mukaan aiemminkin havaintoja. Sudet ovat hyökänneet myös aiemmin Haatajan tilan eläimien kimppuun.

Haataja kaipaa tapauksen myötä parempaa susipolitiikkaa. Hänen ensimmäinen toiveensa liittyy siihen, että suurpetohavaintojärjestelmän olemassaolosta pitäisi tiedottaa paremmin.

"Ei me olla tiedetty, että on olemassa tällainen rekisteri, johon havaintoja pitäisi ilmoittaa. Ei me osattu silloin edellisellä susivahinkokerralla käskeä petoyhdyshenkilöä paikalle", Haataja sanoo.

Susivahinkoja pitäisi Haatajan mukaan olla paljon nykyistä helpompi torjua.

"En ole se suurin susivihaaja, mutta niitä vastaan pitää voida puolustautua", hän huomauttaa.

Sudet ovat tilallisen mielestä olleen ainakin viime aikoina todella kesyjä. Hän nostaa esimerkiksi sen, etteivät sudet esimerkiksi väistä traktoria.

"Ne on ihan liian kesyjä. Niitä pitäisi ahistella enemmän, että ihmisillä olisi mahdollisuus harjoittaa ammattiaan", Haataja sanoo.