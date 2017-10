Pohjois-Ruotsissa puintitilanne on "katastrofaalinen"

Jos Suomessa sadonkorjuu on kärsinyt kylmien ja sateisten säiden vuoksi, ei länsinaapurissa ole sen helpompaa.

Normaalisti viljasato on näihin aikoihin jo korjattu koko maassa, mutta tänä vuonna sää on tehnyt kepposen, ruotsalaislehti ATL kirjoittaa.

"Tilanne on katastrofaalinen. Haluaisin kertoa, että puimurit pyörivät, mutta totuus on, ettei monikaan ole edes päässyt pellolle. On liian märkää", Västerbottenin tuottajaliiton puheenjohtaja Ann-Charlott Folkesson sanoo lehdelle.

Folkesson ennakoi, että vilja jää korjaamatta ja sitä joudutaan talvella ostamaan.

Vaikka tilanne näyttää toivottomalta, peli ei ole vielä menetetty. Sadonkorjuu voi onnistua, jos saadaan kaksikin viikkoa poutasäätä.

"Todennäköisyys (korjuun onnistumiselle) pienenee joka päivä", Folkesson toteaa.

ATL:n uutinen: Katastrofläge för spannmålen i norra Sverige

