Pohjoiskorealaiset tutustumiskäynnillä suomalaisilla maatiloilla

Ryhmä pohjoiskorealaisia on tutustumassa suomalaiseen maatalouteen. Kuuden hengen delegaatio vieraili keskiviikkona Lapualla, jossa he perehtyivät paikallisiin maatiloihin ja siemenperunan tuotantoon sekä elintarvike- ja bioenergiantuotantoon.

Vierailun on järjestänyt Fida, joka on Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö.

Fidan EU-rahoitteinen hanke tukee viikon kestävää opintomatkaa. Fidalla on Pohjois-Koreassa kaksi perunahanketta, molemmat samalla alueella Kangwonin läänissä. Toinen hankkeista saa myös Suomen valtion kehitysyhteistyötukea.

Pohjoiskorealaisryhmään kuuluu muun muassa Pohjois-Korean ulkoministeriön Eurooppa-osaston koordinaattori, edustajia Fidan työalueiden aluehallinnosta ja maan maatalousakatemiasta sekä osuuskuntatilajohtoa.

Tiedotusvälineet oli kutsuttu paikalle seuraamaan vierailua, mutta Fida joutui yllättäen perumaan MT:n kanssa sovitun haastattelun pohjoiskorealaisten kanssa.

Fidan Pohjois-Korean maajohtaja Pasi Pitkänen asuu tällä hetkellä perheineen Pohjois-Koreassa ja sanoo tuntevansa jonkin verran maan ilmapiiriä. Hän ei osaa suoraan sanoa peruutuksen syytä.

"Mutta varovaisiahan he ovat julkisuudessa", hän myöntää.

Pitkänen kuitenkin kertoi, että korealaiset ovat kokeneet vierailun hyvin innostavana ja opettavaisena.

"Vierailijoita on kiinnostanut esimerkiksi koneellistuminen ja kuinka se on viety täällä pitkälle. Myös korkeat hehtaarisadot, perunan jatkojalostus sekä systemaattinen ravinnetasapainon ylläpito esimerkiksi lannoitteiden käytön ja maaperäanalyysin avulla on herättänyt kiinnostusta", Pitkänen kertoo.

Pitkäsellä ei ole kattavaa kuvaa Pohjois-Korean maatalouden tilanteesta, sillä länsimaalaisten liikkuminen maassa on rajoitettua ja Fida toimii vain yhteistyömaatiloilla.

YK:n tuoreen julkaisun mukaan 10,5 miljoonaa pohjoiskorealaista kärsii edelleen aliravitsemuksesta. Määrä on 41 prosenttia koko kansasta. "Se kertoo jotain. Emme me muuten olisi siellä, jos siellä ei olisi ruuasta puutetta", Pitkänen huomauttaa.

Pitkäsen mukaan Fidan yhteistyömaatiloilla erityisesti perunan varastoinnissa on kuitenkin edistytty paljon.

"Aiemmin jopa puolet perunasta meni pilalle talvivarastoinnin aikana, nyt se on vähentynyt murto-osaan. Nykyisin talvivarastoinnin hävikki on 0–15 prosenttia, kun se aiemmin vaihteli 30–45 prosentin välillä."

Pitkäsen mukaan tämänhetkinen ajankohta on haasteellisin Pohjois-Koreassa, kun viime vuoden riisisato on jo pitkälti syöty ja uusi sato ei ole vielä valmistunut. Peruna on siitä hyvä, että sen sato osuu tähän ajanjaksoon.

"Perunassa myös hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät ja se on hyvä ravitsemuksen kannalta. Lisäksi perunan tuotanto kuluttaa vettä, energiaa ja maa-alaa huomattavasti vähemmän riisiin ja moniin muihinkin viljelykasveihin verrattuna", Pitkänen luettelee.