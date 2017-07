Pohjoissuomalainen mies etsii omaa maitotilaa – “Tuskin maatalous Suomesta ihan heti loppuu”

Pohjois-Suomessa koko ikänsä asunut Antti Konttinen etsii vaimonsa ja lapsiensa kanssa maitotilaa Pohjois-Pohjanmaan tai Lapin alueelta. Hän laittoi heinäkuun alussa asiasta ilmoituksen Facebookiin.

Konttinen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että hän on suunnitellut maitotilan hankintaa yhdessä vaimonsa kanssa kolmen vuoden ajan.

"Vaimon kanssa meitä molempia kiinnostaa maatalous. Ajateltiin, että miksipä ei", Konttinen sanoo.

Mies on viimeisen kymmenen vuoden ajan toiminut lomittajana.

Juuri maitotilaan Konttinen on päätynyt vaimonsa kanssa muun muassa siksi, että hän arvioi maitotilan olevan taloudellisesti kannattavin ratkaisu.

"Viljatilat ei tahdo enää kannattaa", hän arvioi.

Konttisen mukaan ratkaisun taustalla vaikutti myös se, että hän on kymmenen vuoden ajan ollut lomittajana juuri maitotiloilla.

Konttinen on asunut koko ikänsä maaseudulla. Lisäksi usealla hänen sukulaisellaan on ollut karjaa.

"Olen pyörinyt maatilakuvioissa pikkupojasta asti. Ja vaimokin on ollut navettahommissa pienestä pitäen, eli tiedetään molemmat kuinka rankkaa ja haastavaa maitotilan pyörittäminen voi olla ", hän sanoo.

Maatilojen lukumäärän on arvioitu vähenevät melko rajustikin tulevina vuosina. Se ei Konttista pelota.

"Tuskin maatalous Suomesta ihan heti loppuu kuitenkaan. Olettaisin, että maatalouden tilanne paranee, kun ihmiset arvostavat kotimaista ruokaa", hän sanoo.

Tähän mennessä Konttinen ja hänen vaimonsa ovat saaneet muutamia tarjouksia maitotiloista. He ovat käyneet jo katsomassa muutamaa tilaa.

Konttinen toivoo, että he löytävät maitotilan kohtuullisten liikenneyhteyksien varrelta, sillä perheessä on kaikkiaan kuusi lasta. Nuorin heistä on kahden kuukauden ikäinen ja vanhin 11 vuotta.

"Emme halua mennä liian syrjään, ettei lapsille tule kovin pitkiä koulupäiviä", hän jatkaa.

Konttisen tavoitteena on hoitaa tilaa kahdestaan vaimonsa kanssa ilman ulkopuolista työvoimaa. Hän arvioi, että he pystyisivät hoitamaan tilaa, jossa on nuorkarjan lisäksi noin 60–70 lypsävää lehmää.

"Sen näkee sitten tulevaisuudessa, kiinnostaako lapsia maatilan hommat", hän päättää.