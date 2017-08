Poliisi Teuvan kalkkunatuhosta: Äänen taustalla voi olla joku kiinteistön rakenteisiin liittyvä asia

Pohjanmaan poliisilaitoksen komisario Jari-Matti Marttala kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että Teuvan kalkkunatapauksen tutkinta on edelleen kesken.

Marttala sanoo, että poliisi on tämän viikon aikana yhteydessä ilmailuviranomaisiin, joiden kanssa selvitetään tapahtumien kulkua.

Ilmatilan valvonnasta vastaavien viranomaisten eli käytännössä Likenteen turvallisuuvirasto Trafin kanssa poliisi selvittää, onko kalkkunatilan yli lentänyttä lentokonetta mahdollista selvittää. Trafin mukaan kalkkunatilan alue on valvomatonta ilmatilaa, jossa on mahdollista lentää myös ilman lentosuunnitelmaa. Näin ollen kalkkunatilan ylittäneen koneen selvittäminen ei välttämättä ole mahdollista.

Toisaalta poliisi selvittää Marttalan mukaan sitä, liittyvätkö lentokoneet ylipäätään tapaukseen niin, että ne olisivat aiheuttaneet kalkkunoiden kuoleman.

"Nyt se laitetaan koneen syyksi, mutta jos esitutkintaa käynnistellään, pitää selvittää mikä se syy voisi olla", Marttala sanoo.

Komisarion mukaan on mahdollista, että sääasiat eli toisin sanoen ukkoset liittyvät tapaukseen. Toisaalta taas on mahdollista, että kalkkunat tappaneen äänen taustalla on joku kiinteistön rakenteisiin liittyvä asia.

"Se voi olla esimerkiksi joku ilmastointiluukkujen aukeaminen, joka aiheuttaa semmoisen metelin", komisario lisää.

Marttalan mukaan on myös mahdollista, että kalkkunatilan ohi on mennyt ohi jokin muu kovaääninen ajoneuvo kuin lentokone.

Selvittämistä tapauksessa vaatii myös se, milloin kalkkunat ovat todellisuudessa kuolleet. Poliisin mukaan kalkkunoiden kuolemien on todettu tapahtuneen kello yhdentoista aikaan.

"Pitää siis selvittää se, missä vaiheessa kalkkunat ovat olleet vielä täysissä sielun ja ruumiin voimissa, ja mikä on se aikaväli, jolloin on jotain poikkeavaa tapahtunut", hän sanoo.

Komisario korostaa, että poliisin tehtävänä on selvittää rikoksia. Jos taas tapauksessa ei epäillä rikosta, kyseessä on vahinkotapahtuma, jonka selvittäminen on vakuutusyhtiön vastuulla.

Tämänhetkisen tiedon mukaan tapauksessa ei ole tapahtunut rikosta.

