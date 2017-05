Porotalouden ja luontaiselinkeinojen tuet haussa puolentoista vuoden tauon jälkeen

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuet eli investointi- ja aloitustuet ovat jälleen haettavissa. Haku avautui tänään.

Vielä tässä vaiheessa haku on mahdollista vain paperilomakkeella, mutta sähköinen haku ollaan avaamassa vielä tämän vuoden aikana Maaseutuviraston Hyrrä-asiointipalveluun.

Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea haetaan lomakkeella 3549, investointitukea lomakkeella 3561, luottolupausta lomakkeella 3549L ja valtiontakausta lomakkeella 3562.

Lomakkeet ovat tulostettavissa Mavin nettisivulla.

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien käsittely on keskitetty Lapin elykeskukseen, jonne hakemukset pitää toimittaa.

Muiden rakennetukien tavoin haku on jatkuva. Päätökset tehdään neljän kuukauden jaksoissa niin, että ensimmäisten hakemusten osalta päätöksiä ryhdytään tekemään 16.9. alkaen. Tuolloin käsiteltäväksi otetaan 17.5.–15.9. tehdyt hakemukset.

Jos päätös on myönteinen, tukien maksu alkaa aikaisintaan vuodenvaihteessa.

Investointitukea hakevan pitää muistaa, että investointia ei voi aloittaa ennen kuin elykeskus on tehnyt tuesta päätöksen.

Sen sijaan aloitustuessa käytäntö on muuttunut: tilanpidon voi aloittaa omalla vastuulla heti, kun aloitustukihakemus on tullut vireille Lapin elykeskukseen vireille. Tukea on haettava ennen kuin hakija täyttää 41 vuotta.

Poro- ja luontaiselinkeinoille on tarjolla myös uusi tukimuoto. Alle 40-vuotiaalle poronomistajalle voidaan myöntää tukea porojen ja maastoajoneuvojen hankintaan.

Tuen saannille on kaksi edellytystä: Hakijalla pitää olla 50–79 eloporoa ja hänen pitää sitoutua tekemään 60 paliskunnan hyväksymää työpäivää kolmen poronhoitovuoden aikana.

Kelkkainvestointiin tukea voidaan myöntää kolmen vuoden välein, jos hakija on tehnyt poronhoitovuosittain 45 paliskunnan hallituksen hyväksymää työpäivää.

Mönkijäinvestointeihin voidaan myöntää tukea neljän vuoden välein, jos hakija on tehnyt poronhoitovuosittain 30 paliskunnan hallituksen hyväksymää työpäivää. Muutoin tukea voidaan myöntää viiden vuoden välein.

Valtiontakausta voi nyt ensimmäistä kertaa hakea myös porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittamiseen. Sitä voi saada luontaiselinkeinon harjoittamisessa tarvittavan tuotantorakennuksen rakentamiseen, porojen hankintaan ja asuntorakentamiseen.

Valtiontakaus myönnetään normaalin pankkilainan täytetakauksena. Sitä voi olla enintään 30 prosenttia tuettavan toimenpiteen kokonaisrahoituksesta.

Samaan kohteeseen mahdollisesti myönnettävä avustus otetaan huomioon takauksen määrästä päätettäessä.

Aikaisempaan rahoituslakiin verrattuna vapaaehtoinen velkajärjestely on poistunut eikä tukea enää myönnetä maanhankintaan, aloitustukea lukuun ottamatta.

Kolttalain mukaiset tuet eivät ole vielä tällä viikolla haettavissa. Niiden haku alkaa ensi viikolla, kun valtioneuvosto on hyväksynyt niitä koskevan asetuksen.