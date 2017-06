Porsaiden saatavuudessa viiveitä

Porsaiden saatavuudessa on jopa kahden viikon viivettä. Tilakohtaiset erot ovat suuria.

Pahin tilanne on vanhanaikaisten välitysporsaiden varassa olevilla sikaloilla, joita on Suomen sikaloista 15–20 prosenttia.

Suurin osa Suomen sikaloista on ketjutettu siten, että niille tulee tietty määrä porsaita tietyn ajan välein tietystä emakkosikalasta. Heillä tilanne on vakaampi.

Viive porsaiden saannissa aiheuttaa pahimmillaan taloudellisia ongelmia. Jos sikalan koko kapasiteettia ei saada käyttöön puuttuvien porsaiden vuoksi, jää myös teurastili suunniteltua pienemmäksi.

"Kolikolla on aina kaksi puolta. On tiloja, joille tilanne sopii ja jotka pitävät esimerkiksi lomaa. Kassavirta kuitenkin hidastuu ja siksi on oltava hereillä," kertoo sianlihantuottaja Jouni Mäkisalo.

Mäkisalon tilalla on keskikokoinen lihasikala. Vaikutukset ovat olleet huomattavissa, mutta eivät vielä dramaattisia.

"On osattava ennakoida talouden puolesta ja tarvittaessa lykättävä investointeja, jotta pystytään maksamaan lainojen lyhennyksiä," Mäkisalo kertoo tilanteestaan. Hänen tilalleen porsaat ovat kulkeneet noin kaksi viikkoa myöhässä.

"Tämän viiveen kanssa pystytään vielä elämään," Mäkisalo toteaa.

Lihatalojen mukaan tilanne oli alkuvuodesta vielä huonompi ja on nyt tasapainottumassa. Sekä HKScanin että Atrian tuottajat ovat kärsineet porsasvajauksesta.

"Alkuvuonna viikkovajeemme oli noin 6000–7000 porsasta. Nyt vaje on enää noin 1000 porsasta, eli tilanne on tasapainottunut," HKScanin hankintajohtaja Olli Paakkala kertoo.

"Porsasmäärät ovat samat kuin aikaisemminkin, mutta kysyntä on kasvanut," Atrian hankintajohtaja Jaakko Kohtala selittää. Lihasikaloiden kierto on nopeutunut, sillä sikojen päiväkasvut ovat parantuneet.

"Viime vuonna tiloilla saatiin korjattua hyviä rehuja, jotka osaltaan vaikuttavat hyviin kasvutuloksiin," Paakkala sanoo.

Porsasmarkkinoilla kysyntä ja tarjonta ovat harvoin tasapainossa. Viime vuonna porsaita oli markkinoilla yli tarpeen.

"Vanhat sikamiehet sanovat, että porsaiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa maksimissaan yhden minuutin. Pieni vaje on kuitenkin parempi kuin ylitarjonta," Kohtala sanoo.

Sekä Paakkala että Kohtala arvioi, että lihakilojen osalta tavoitteet saavutetaan, vaikka porsaista onkin ollut pulaa.

Porsaan markkinahintaan vajaus ei ole vaikuttanut. Sika-alalla on taisteltu muutamana viime vuotena huonon kannattavuuden kanssa. Jos porsaan hinta nousisi, ei loppukasvattamoilla olisi varaa ostaa porsaita.