Potilan äkeet Agritekin yksinmyyntiin Suomessa

Potilan joustopiikkiäkeet ja peltojyrät siirtyvät Suomessa Agritek Oy:n yksinmyyntiin. Yhteistyö alkaa välittömästi, osapuolet tiedottivat tänään torstaina.

Potila-tuotteiden myynti sekä huolto- ja varaosapalvelut hoidetaan jatkossa Agritekin koko maan kattavan Case IH- ja New Holland -verkoston kautta.

Lisäksi Potila Tuotanto Oy jatkaa omaa huolto- ja varaosapalveluaan Loimaan varaosakeskuksesta.

"Tavoitteemme on kasvaa merkittävästi työkonemarkkinoilla ja tämä on iso askel oikeaan suuntaan", Agritekin toimitusjohtaja Tomi Niemi sanoo. "Meille on tärkeää, että arvostettu kotimainen Potila-brändi pysyy suomalaisessa jakeluverkostossa ja täydentää vahvaa valikoimaamme."

"Nyt sovitulla järjestelyllä haluamme luoda kaikkien tuntemalle tuotemerkille tulevaisuutta tuleviksi vuosikymmeniksi", kommentoi Potila Tuotanto Oy:n toimitusjohtaja Mikko Mäkimattila.

Potila Tuotannon tuotantolaitokset sijaitsevat Sastamalan Kiikoisissa.

Maatalouskoneiden lisäksi se valmistaa infratuotteita maantie-, juna- ja vesiliikenteen tarpeisiin. Yrityksen liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja sen omistaa loimaalainen maatalouskonevalmistaja Dometal Oy.

SGN Groupin omistama Agritek Oy on Suomen suurimpia maatalouskonealan yrityksiä. Se tuo maahan traktoreita ja maataloustyökoneita.

SGN Group Oy on 1933 perustettu kaupan alan perheyritys, jonka toimialoihin kuuluvat urheilu ja vapaa-aika, kodin tuotteet, maatalous, teollisuuslaitteet sekä lumentekoon ja -hoitoon liittyvät laitteet.

SGN Groupin liikevaihto on 200 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 320 työntekijää. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.