Puinneissa katastrofi jo häämöttää, mutta viljelijöillä riittää vielä uskoa

Varsinais-Suomen viljat alkavat olla pääosin puintikypsiä, eli puinnit ovat kiinni nyt vain säistä, toteaa MTK-Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki MT:lle sunnuntaina iltapäivällä.

Varsinais-Suomessa ei näin ole samanlaista uhkaa kuin monin paikoin pohjoisempana, että vilja ei ehdi kasvukauden aikana edes tuleentua puintikuntoon.

Tällä hetkellä puitu ala on liiton alueella Myllymäen arvion mukaan kolmanneksen ja neljänneksen välillä alueen kokonaispeltoalasta. Puitavaa siis vielä riittää.

Haastattelun aikana Myllymäki luo silmäyksen tuoreimpiin sääkarttoihin ja toteaa, että niiden perusteella hivenen parempaa näyttäisi kymmenen seuraavan vuorokauden aikana olevan tuloillaan. Kartat näyttävät kyllä sadetta mutta myös aurinkoa.

"Viljelijät ovat kyllä melkoisia akrobaatteja näiden sääkarttojen tulkitsemisessa. Eivät he katso vain sitä, mitä omalle alueelle luvataan vaan kyllä he osaavat tulkita koko Euroopan-laajuisia säärintamia ja niiden liikkeitä", Myllymäki kehuu.

Toisaalta puintivalmiin viljan ja lämpimän mutta kostean sään yhdistelmä on huono.

"Kun päivälämpötila on 16–18 asteen hujakoilla ja yölläkin on lämmintä, tähkäidännän riski on kyllä suuri", Myllymäki korostaa.

Huonommalta sen sijaan näyttää Pohjois-Savosta, jonka tilannetta valoitti meille tuottajaliitoin toiminnanjohtaja Jari Kauhanen.

Maakuntaan ennustettiin jo ennalta tämän sadeviikonlopun rajuimpia sateita, jopa yli 50 millimetriä.

Ainakin sunnuntai-iltapäivään asti ennusteet ovat pitäneet, Kempeleen tuottajayhdistyksen satavuotisjuhlista palaamassa ollut Kauhanen totesi.

"Jo aikaisin aamulla satoi rankasti. Aamupäivällä oli hetken poutaa, mutta sen jälkeen sade alkoi uudestaan. Koko iltapäivän on satanut kohtalaisen voimakkaasti."

Pohjois-Savossa puinteja on käytännössä vasta hiukan päästy aloittamaan, ja useimmat ovat ennustettujen sateiden alta puineet märkää murskesäilöntään, Kauhanen kertoo.

"Jos kasvukauden säiden vuoksi kasvuston kehitys oli kolme viikkoa jäljessä tavanomaisesta, korjuuolosuhteiden vuoksi ollaan jäljessä jo neljä viikkoa."

Kyse ei ole pelkästään puinnista, sillä huonot säät heikentävät myös viljan laatua ja kasvattavat homeriskiä.

"Ohralla alkaa nopeasti näkyä värimuutoksia. Kaura ja vehnä kestävät märkyyttä hiukan paremmin."

MTK-Pirkanmaan järjestöagrologi Jaakko Ahola arvioi lauantaina MT:lle, että tuoresäilötystä viljasta alkaa olla paikoin jo ylitarjontaa.

Kauhasen mukaan Aholan arvio pitää paikkansa. Joillekin karjatiloille on hänen mukaansa tarjottu tuoresäilöttyä viljaa enemmän kuin nämä pystyvät ottamaan vastaan. Tosin tilanne voi vielä muuttua.

"Kyse on tässä vaiheessa vasta sellaisista eristä, joita ei ole pystytty korjaamaan."

Pohjois-Savo on vahvaa karja-aluetta ja näin ollen peltoviljely painottuu vahvasti nurmiin.

Nurmenkorjuutilanne on alueella kahtalainen: osalla korjuu on erittäin hyvässä vaiheessa ja on pystytty korjaamaan kolmaskin säilörehusato. Toisaalta paikoin toisenkin sadon korjuu on vielä kesken, Kauhanen kertoo.

Ensi vuoden uusien nurmien kannalta puintikauden säällä on myös suuri merkitys: monella pellolla alkaa olla ongelmia kantavuuden suhteen. Jos pellon pinta ei riittävästi kanna suojaviljaa puitaessa, nurmikasvusto voi mennä pilalle, Kauhanen korostaa.

Sateinen sää on haitannut myös lietteenlevitystä. Pelloille ei ole raskaalla levityskalustolla mitään asiaa, jos sen kantavuus ei koneiden painoa kestä.

Paavo Myllymäki muistuttaa, ettei loppukesä ja alkusyksy ole tiloilla vain sadonkorjuuta.

"Suuri huoli tässä on nyt rukiin kylvö, jonka alkaa olla nyt ohi. Täytyy vain toivoa, että tiloilla on ollut kesantomaita ja muita ajoissa kylvettäviä lohkoja."

Hän pitää todella huonona asiana sitä, että ensi vuoden ruisala jää vääjäämättä huonojen kylvösäiden vuoksi pieneksi.

"Tuote jolle on varma menekki, ja jonka kylvöala on viime vuosina onnistuttu saamaan ylös."

Ja jos säät eivät ole kohtapuoliin muuttumassa, sama uhkaa käydä myös syysvehnälle: myös sen viimeiset kylvöajat alkavat pian olla käsillä.

Vaikka puintikauden säät ovat olleet huonot eikä pikaista muutosta tilanteeseen näytä olevan tulossa, Jari Kauhasen mukaan hänen Kempeleen tuottajayhdistyksen satavuotisjuhlissa tapaamansa viljelijät olivat rauhallisella mielellä.

"Moni sanoi, että kun vain kahden viikon pouta tulisi että saadaan puinnit tehtyä. Mutta toisaalta muistutettiin, että kaikkeen muuhun voi vaikuttaa mutta ilmastoon ei."