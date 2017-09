Puinteja aloitetaan nyt puolipakolla: Viljaa jäämässä kasapäin peltoon kolean kesän takia

Syksystä on tulossa katastrofaalinen monelle tilalle, kun kolean kesän takia viljat eivät valmistu. Tilanne on paljon pahempi kuin edellisenä koleana kesänä 2015. Silloin lämmin syksy pelasti sadon, nyt niin ei ole käymässä.

Maaseudun Tulevaisuus laati ennusteen tehoisan lämpösumman kertymisestä syyskuun loppuun mennessä kahdeksalle paikkakunnalle. Ennuste nojaa tähän mennessä kertyneeseen lämpösummaan ja syyskuun lopun sääennusteisiin.

Joka puolella maata lämpösumma on jäämässä vuotta 2015 pienemmäksi, eniten maan keskiosissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, missä lämpösummasta puuttuu kymmenesosa. Monin paikoin ero on niin iso, että sen kurominen umpeen vaatisi hellepäiviä.

Kylmyyden takia viljat eivät tahdo valmistua, mutta puinteja on aloitettu puolipakolla.

Rukiit saatiin pois maanantaina ja ohraa ja kauraa on kokeiltu, kertoo Timo Kankaanpää Ilmajoelta. "Eivät viljat valmiita olleet ja rukiit viipyivät kuivurissa 20 tuntia, mutta pakko on aloittaa, syyskuu on jo puolivälissä."

Kankaanpään mukaan sateet ovat kiusanneet vuoden 2015 tapaan, mutta silloin viljat valmistuivat, kun nyt ne ovat edelleen vihreitä. Kaura on alkanut vaalentua, mutta ei se puintivalmista ole.

Tarvittaisiin parikymmentä hyvää puintipäivää, jotta sato saataisiin korjattu, Kankaanpää arvioi.

Lämpösumman vertaaminen viljojen, öljykasvien härkäpavun virallisiin kasvuaikoihin paljastaa karun tilanteen.

Seinäjoen ympäristössä kasvukausi on niin pahasti myöhässä syyskuun lopulla, että vain ohrat ja aikaiset kaurat ovat korjuukypsiä. Tilanne on sama Keski-Suomessa, Oulun eteläpuolella ei olla syyskuun lopussa niinkään pitkällä.

Kevätvehnien, öljykasvien ja härkäpavun kohtalo on auki eikä vaadittava lämpösumma ehkä täyty ennen talvea.

Kevätrapsien ehtiminen on vaakalaudalla jopa etelässä.

Viralliset kasvuajat ja lämpösummavaatimukset saattavat kaiken kukkuraksi olla vielä optimistisia.

Kolean ja pilvisen sään takia kasvu on edennyt tavallista hitaammin ja viljat tarvitsevat tuleentuakseen edellisvuosia enemmän lämpöä ja lämpösummaa, toteaa tutkija Antti Laine Lukesta.

Virallisia lajikekokeita tekevän Laineen mukaan aikaisten ohrien piti olla puintikunnossa elokuun lopulla, mutta puimaan päästiin vasta viikko sitten.

Yleensä virallisten lajikekokeiden kasvuaikatiedot ja lämpösummavaatimukset pitävät hyvin paikkansa, Laine kertoo.