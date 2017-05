Pula luomuviljasta haastaa luomukotieläintilat: Hinnat karkasivat, siipikarjatilalla tuotantokatkoja

Luomukotieläintiloja vaivaa akuutti pula luomuviljasta. Erityisen haastava tilanne on sika- ja siipikarjatiloilla.

Taustalla on luomuviljan nopeasti kasvanut kysyntä. Myllyt ovat ostaneet aiempaa reippaammin viljaa, ja vuodessa hinta on vehnän osalta yli kaksinkertaistunut.

Laarit ovat tyhjentyneet luomuviljasta pitkin Eurooppaa, valottaa Pro Luomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila.

Ilmassa on epävarmuutta siitä, kuinka pitkälle nykyiset varastot riittävät. Jos luomurehut loppuvat tykkänään, tilalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa luomutuotanto.

“Sellaista tilannetta ei ole eikä sellaista toivottavasti tarvitse harkita”, Kottila pohtii. “Toivottavasti nämä ovat vain kasvukipuja.”

Kottila toivookin, että viimeiset laarin pohjat luomuviljasta saataisiin nyt käyttöön.

Toistaiseksi rehua on vielä löytynyt – hinta on kuitenkin toinen juttu. Kari, Mervi ja Jaakko Nymanin sikatila Loimaalla on ollut luomussa 19 vuotta. Tilalla on parisataa emakkoa ja lihasiat kasvatetaan itse.

Tilalle ostettiin hiljattain huutokaupalla luomurehuviljaa, mutta kestämättömän korkeaan hintaan. Näin ei voi jatkua, Nyman sanoo. “Sianlihan tuottajahinnan pitäisi nousta eurolla."

Sikatilat varautuisivat mielellään ostamalla enemmän viljaa varastoon. "Puskuriin ei kuitenkaan monilla ole varaa, sillä kannattavuus on niin ohut."

Tilanne on luomun kasvutavoitteiden kannalta kiusallinen: Kysyntä nousee, mutta siihen vastaaminen on haastavaa.

Viljavajetta voivat pahentaa myös luomussa vaadittavat typensitojakasvit. Näin arvioi Siipikarjaliiton luomujaoston puheenjohtaja Juha Venno. Hänellä on 18 000 linnun siipikarjatila Laitilassa. Tila on ollut luomussa vuodesta 1999.

Hänen mukaansa typensitojakasveille varattu ala vähentää markkinoille saatavan luomuviljan määrää.

"Jos minulla tulee peltoon tarpeeksi typpeä kananlannasta, miksi typensitojia täytyy käyttää? Se on nyt ajankohtainen kysymys. Pian tuomme luomuviljaa Etelä-Afrikasta."

Luomuohra- ja vehnävajeen vuoksi Vennon tilan kanat ovat saaneet rehussaan viime aikoina tavallista enemmän kuorittua kauraa. "Ohraakin tarvitaan. Mitä enemmän käytetään erilaisia kasveja, sitä parempaa rehu on."

Hän on rehupulan takia joutunut pitämään kanaerien pidempää taukoa.

Venno on kysellyt luomuviljan perään myös Baltiasta ja Saksasta, mutta laihoin tuloksin. "Kauraa on tarjottu, mutta sitä saa Suomestakin."

Hän arvelee, että muutaman ison viljatilan siirtyminen luomuun tulee tasapainottamaan tilannetta.

"Toivottavasti sato on hyvä. Jos tapahtuu jotakin sellaista että sato menetetään, on jo perustelut tavanomaisen viljan käyttöön."

Luomuviljan tuottajalle ajat ovat toisaalta nyt otolliset. “Ihan huippuhetki: Ei ole varmasti ollut näin suurta hintaeroa tavanomaiseen ennen”, Nyman summaa.