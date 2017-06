Raisio sitoo rukiin hinnan vehnään

Raisioagro on kehittänyt rukiille uuden myllyvehnän hintaan sidotun RuisPlus-sopimusmallin.

Sopimuksessa rukiin hinta vuoden 2018 sadosta on sidottu myllyvehnän hintanoteeraukseen, joka Suomessa määräytyy Euroopan pörssihinnan mukaisesti.

Viljelijän saama perushinta rukiista on sopimuserän myynnin hetkellä oleva myllyvehnän hinta lisättynä 20 eurolla tonnilta. Hintariskin hallinnan lisäksi tavoitteena on varmistaa rukiin viljelyn kilpailukyky ja tuotannon kannattavuus valtaviljoihin verrattuna.

"Rukiin viljelyala on Suomessa noin 34 000 hehtaaria. Määrä on pientä verrattuna esimerkiksi vehnään, jota viljellään kymmenkertainen määrä. Viljelysopimuksia aletaan tehdä samalla kun rukiin kylvösiemenkauppa avataan. Kasvukaudelle 2018 on mahdollista tehdä perinteisiä markkina- ja kiinteähintaisia ruissopimuksia tai sitten uudenlainen RuisPlus-sopimus, jossa rukiin hintataso on sidottu vehnän hintaan", Raisioagron hankintapäällikkö Raimo Rantanen kertoo.

"Ensimmäinen tekijä, joka vaikutti RuisPlus-sopimusmallin kehittämiseen oli tahto varmistaa kotimaisen rukiin toimitusvarmuus. Toinen vaikuttava tekijä oli se, että halusimme vähentää viljelijän hintariskiä. Tavoitteemme on varmistaa viljelijälle oikea hinta", Raisioagron Rantanen toteaa.

Raision uudella sopimuksella hankittu ruis käytetään Vaasan Ruispalojen valmistukseen.