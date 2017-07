Raportti varoittaa Britannian EU-erosta - "Voidaan ajautua ruokakriisiin kuin unissakävelijä vaaraan"

Britannia ei ole varustautunut EU-erossa juurikaan siihen, miten ero vaikuttaa ruokamarkkinoihin ja sitä kautta niin kansanterveyteen, ympäristönhoitoon, julkiseen talouteen kuin työvoimamarkkinoihin. Näin todetaan Sussexin yliopiston julkaisemassa laajassa arviointiraportissa.

Raportin mukaan on mahdollista, että kauppasääntöjen puuttuminen eron astuessa voimaan voisi nostaa ruokatuonnin kasvuun jopa yli viidenneksellä.

Nykyisellään Britannia tuo muualta EU:sta 31 prosenttia elintarvikkeista. 61 prosenttia tuotetaan saarivaltion sisällä.

Esimerkiksi brittilehti the Guardian uutisoikin, että ero saattaa suorastaan tappaa saarivaltion elintarviketuotannon.

Yksi raportin kirjoittajista professori Tim Lang kuvaa hallituksen heikkoa varautumista "pahaksi poliittiseksi laiminlyönniksi". Hän muistuttaa, että ruoka ja maatalous muodostavat suurimman palan EU:n lainsäädännöstä.

Britannian hallitus tähtää siihen, että ero olisi mahdollinen jo keväällä 2019 eli puolentoista vuoden kuluttua.

Jos ero EU:sta toteutuu ilman, että Britannia ehtii laatia oman elintarvikestrategian sekä neuvotella Maailman kauppajärjestön WTO:n kanssa kaupan säännöt, ruuan saatavuus voi olennaisesti heikentyä ja hinnat heitellä.

Tarkasti aikataulutettuja tuotantojärjestelmiä ja kaupan labyrinttimaisia toimitusketjuja ei rakenneta uudelleen hetkessä, raportissa muistutetaan.

Myös pehmennetty versio EU-erosta eli malli, jossa Britannia pysyisi tulliliitossa tai yhteismarkkinoiden jäsenenä, voi tutkijoiden mukaan vaikuttaa vahingollisesti maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen.

He katsovat, että ongelma koskee erityisesti Englantia, jossa asuu suurin osa Britannian väestöstä. Skotlanti ja Wales ovat linjanneet alueellista ruokapolitiikkaa.

Tutkijaryhmä kantaa myös huolta vapailta maailmanmarkkinoilta ostettujen elintarvikkeiden turvallisuudesta. Nykyisellään Britanniaan saa tuoda vain EU-säännökset täyttäviä elintarvikkeita.

"Maa voi joutua keskelle ruokakriisiä kuin unissakävelijä vaaraan, ellei näitä asioita tunnusteta ja niihin puututa", raportissa lukee.

Ongelmia voi aiheutua varsinkin köyhimmille kansalaisille, jos tuontiruuan hinta kallistuu.

"Tuet ovat tärkeitä, mutta vain kulma koko siitä ruokakuvasta, jota kansanäänestystä ennen olisi pitänyt arvioida. Vielä pahempaa on se, että ruualla on ollut vain häviävän pieni rooli vaalien yhteydessä keskusteltaessa julkisesta politiikasta", professorit toteavat.

Yksi ongelma on myös työvoima. Britannian elintarvikesektori on kokonaisuutena suurin työllistäjä ja yli kolmannes elintarviketeollisuuden työntekijöistä on tullut maahan muualta EU:sta. Samoin vihannes- ja puutarhatuotannossa, jotka ovat Britanniassa merkittäviä, on paljon ulkolaisia työntekijöitä.

Raportin ovat koonneet professorit Erik Millstone Sussexin yliopistosta, Terry Marsden Cardiffin yliopistosta sekä Tim Lang, joka työskentelee Lontoon City yliopistossa. Sen on julkaissut Sussexin yliopiston tiedepolitiikan yksikkö.

Brexit-raportti löytyy verkosta englanninkielisenä.