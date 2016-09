Rehumaissista saatiin ennätyssato Kuusjoella - katso video

"Hiukan liian aikaisin lähdettiin pellolle. Aumaan kertyi aika kosteaa rehumaissia, mutta sato oli erinomainen", kertoo maidontuottaja Kari Vesanen Salon Kuusjoelta keskiviikkona aamulla.

Urakoitsija korjasi tiistaina talteen kahdeksan hehtaarin maissipellon. Sato oli paras tai toiseksi paras kahdeksan vuoden aikana. Tuoresatoa kertyi 60 tonnia hehtaarilta, Vesanen iloitsee.

"Korjuuta kiirehdittiin, sillä sääennuste povasi kovia sateita keskiviikoksi ja niin myös kävi. Olo on kevyt, sillä sateiden povataan jatkuvan viikkoja. Ei ole ennen tultu pellolta niin, etteivät renkaat ole kurassa."

Yleensä korjuuta kannattaa lykätä, jotta maissi ehtii kuivahtaa pystyyn.

"Kerran oli 10 senttiä lunta ja yli 10 astetta pakkasta, kun aloitettiin. Ajosilppuri hyytyi kahdesti, kun polttoaine ei kestänyt pakkasta, mutta maissisato oli laadultaan oivallista."

Vesanen innostui maissista vuosikymmen sitten, kun hän vieraili navettamatkalla Yhdysvalloissa. Maissi oli lypsylehmien päärehu.

Hän on kasvattanut maissialaa maltillisesti. Ensimmäiset vuoden maissia oli 5 hehtaaria ja muutamana viime vuonna 8 hehtaaria. "Maissi on kasvanut aina samalla pellolla. Sekin on Amerikan tuomisia, pitivät parhaana viljelytapana."

Maissin osuus on tähän saakka ollut noin kolmannes karkearehusta ja toinen puoli on paalisäilörehua. Maissia tuli niin paljon, että ensi talvena maissia ja säilörehua päätyy apevaunuun saman verran.

Vesanen on vakuuttunut rehumaissista. "Lehmien tuotos nousee ja maidon laatu paranee, kun maissia aletaan sekoittaa rehuun."

Maissi on vaatelias kasvi, joka kylvetään myöhään. "Kesäkuun ensimmäinen viikko on osoittautunut parhaaksi."

Keskikesän maissin taimet jurovat ja kasvu alkaa vasta heinä-elokuun taitteessa, kun yöt pimenevät. Yössä voi tulla 10 senttiä lisää mittaa.

Vesanen kylvää maissin tavallisella Rapidilla, josta on suljettu syöttölaitteita niin, että kaksi syöttää ja neljä on kiinni. Riviväliksi tulee 50 senttiä.

Puitu maissi oli keskimäärin 3,2-metristä. "Olen oppinut, että rehu on sitä parempaa, mitä pidempää maissi on."

"Ensimmäisenä vuonna viljelyssä oli Revolver-lajike, joka valmistui varhain ja oli lähes puitavissa syyskuun lopulla, kun sato korjattiin säilörehuksi. Jostain kun sitä vielä saisi. Muut eivät ole olleet likikään yhtä aikaisia ja satoisia."

Maissi on onnistunut kaikkina vuosina. Kesäkuun hallat ovat punertaneet taimia, mutta ne ovat toipuneet. "Pahinta on, jos tulee pakkasia aikaisin elokuussa. Kasvu pysähtyy siihen."