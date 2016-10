Ruismestari -kilpailu ylitti odotukset – ilmoittautuminen suljettiin

Pro Ruis ry:n järjestämään Ruismestari 2017 -kilpailuun on ilmoittautunut tähän mennessä jo 29 innokasta rukiin viljelijää eri puolilta Suomea. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jolloin siihen osallistui 13 viljelijää.

Ennakoitua suurempi osallistujamäärä oli Pro Ruis yhdistykselle iloinen yllätys.

"Yksi kilpailun tavoitteista on lisätä kiinnostusta rukiin viljelyä kohtaan. Näyttäisi siltä, että tässä on onnistuttu", kertoo Heli Anttila Pro Ruis yhdistyksestä.

Kilpailussa voittoon vaikuttavat viljeltävän ruisalan keskisadon lisäksi myös sadon laatu ja hyvät viljelykäytänteet.

Voittajan valitsee Pro Ruis ry:n nimeämä raati, joka vierailee kaikilla kilpailuun osallistuvilla tiloilla. Raatiin kuuluvat Pro Rukiin, Multivan, Fazer Myllyn, Boreal Kasvinjalostuksen, ViljelijänBernerin, Yaran ja Luken edustajat sekä viljelijäjäsen. Voittajalle on luvassa Multiva TR 200-perävaunu.

"Ruismestari on enemmän kuin pelkkä satokilpailu ja tiloilla tehtävään arviointiin halutaan tosissaan panostaa", Anttila kertoo.

Syksyllä ennakkoon ilmoittautuneiden kilpailijoiden on vahvistettava osallistumisensa ensi keväänä, kun ruiskasvustojen talvehtiminen on tiedossa. Tilanteen mukaan voidaan ilmoittautuminen avata vielä uudelleen, kun kilpailijoiden lopullinen määrä on tiedossa.