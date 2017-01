Ruotsalaiset onnistuivat mahdottomassa: tekevät seittiä ilman hämähäkkiä

Hämähäkinseitin matkimista on yrittänyt moni tutkija.

Seitti on houkutteleva materiaali: se on teräksenlujaa, mutta silti kevyttä. Seitin saaminen eläviä hämähäkkejä tarhaamalla on vaikeaa, joten laajamittainen tuotanto on tähän mennessä ollut haave.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että mahdottomaksi luultu onkin mahdollista: seittiin tarvittavia proteiineja tuottavat bakteerit, joita voidaan viljellä laajamittaisesti.

Ruotsalaistutkija Anna Rising kollegoineen on selvittänyt, miten seitti kiertyy valmiiksi hämähäkin rauhasissa. Nyt mekanismia osataan matkia myös laboratoriossa. Tutkijaryhmä on kehittänyt bioniikkaa hyödyntävän laitteen, jolla jopa kilometrien mittaisia kuituja voidaan kieputtaa valmiiksi seitiksi.

Alkuperäinen uutinen Ruotsin maataloustieteiden yliopiston verkkosivuilla.