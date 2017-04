Ruuantuotannon tuet pitäisi kohdistua ruuantuotantoon, linjasi MTK-Keski-Pohjanmaan puheenjohtaja Atso Ala-Kopsala liiton kevätkokouksessa Kalajoella perjantaina.

Nykyisin tukia kohdistuu niin sanottujen hömppäheinien kasvatukseen. Ala-Kopsalan mukaan ruuantuotannon tehokkuus parantaisi myös ympäristön tilaa.

"Ympäristötuet pitäisi kohdistaa pelloille, jolla viljellään satokasveja."

Varoja pitäisi Ala-Kopsalan mielestä kohdistaa myös Suomen valkuaisomavaraisuuden kasvattamiseen sekä tilusjärjestelyihin.

Ala-Kopsalaa ilahduttaa, että EU:ssakin on älytty, että capista eli yhteisestä maatalouspolitiikasta puhuttaessa huomio pitäisi siirtää viljelijästä ruokaan, jotta kuluttajille olisi helpompi perustella maataloustukia.

Monesti viljelijät vaativat, että tuet kohdistettaisiin aktiiviviljelijöille.

"Aktiiviviljelijän määrittely ei ole helppoa. Minimihehtaarit tai -myyntitulot ovat ongelmallisia. Pahimmillaan viedään perheeltä toimeentulo", Ala-Kopsala muistutti.

Kiinteistöveron korotukset ovat kismittäneet Keski-Pohjanmaalla jo pitkään.

MTK Keski-Pohjanmaa esittää, että kiinteistöverolakiin on sisällytettävä oma veroluokkansa maatalouden ja metsätalouden tuotantorakennuksille.

"Veronmaksukykyyn nojautuvan kiinteistöveron määrä tulisi tässä maatalouden taloudellisessa tilanteessa määritellä hyvinkin alhaiseksi", liitto vaatii.

Keskusliiton terveiset toi MTK:n kansainvälisten asioiden johtaja Simo Tiainen.

Tiaisen mukaan EU:ssa budjettikauden loppuun vuonna 2020 ja sen jälkeiseen aikaan kohdistuu poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Epävarmuutta aiheuttaa erityisesti Britannian ero EU:sta. Niin sanotulla brexitillä voi olla merkittäviä vaikutuksia EU:n budjettiin ja sisämarkkinoiden toimintaan. Myös Ranskan ja Saksan vaaleilla on merkittävä vaikutus EU:n dynamiikkaan.

Sen vuoksi Suomen hallituksen on kyettävä omilla toimillaan pienentämään maatalouspolitiikkaan liittyvää epävarmuutta, Tiainen linjasi.

"Tulevilla päätöksillä on suora yhteys maatalouspolitiikan rahoitukseen ja maatalouspolitiikan järjestelmiin myös Suomessa. Erityinen kysymys Suomelle on nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteiden jatkuminen vuoden 2020 jälkeen", Tiainen totesi.

"Keskustelu Suomessakin on syytä kääntää siihen, mitä tapahtuu maatalouspolitiikan järjestelmissä nykyisen kauden päättyessä ja siirtymävaiheessa vuosina 2021 ja 2022. Viljelijän kannalta nykyisen politiikan jatkaminen parilla vuodella olisi epävarmuutta pienentävä tekijä."

MTK-Keski-Pohjanmaa palkitsi vuoden työssäoppimistilaksi Sanna ja Mika Kiviojan lammastilan Lohtajalta. Valintaraadin mukaan yritys on jatkuvasti kehittynyt, yhteistyö oppilaitoksen kanssa on hedelmällistä ja opiskelijoilta tullut palaute on erittäin hyvää ja positiivista.