Sää lämpeni ja kylvötyöt räjähtivät käyntiin

Kylvöt ovat edenneet viikon aikana huimaa vauhtia, Vilja-alan yhteistyöryhmä kertoo katsauksessaan.

Eteläisessä Suomessa toukotyöt ovat jo loppusuoralla. Myös pohjoisempana päästään pian täyteen vauhtiin. Monin paikoin kaivataan kuitenkin jo sadetta.

Varsinais-Suomessa ensimmäiset oraat ovat pinnassa. Suurimmilla tiloilla kylvöt ovat vielä kesken, samoin kylvämättä on kuminaa sekä hieman aikaista ohraa, kauraa, rypsiä sekä ympäristönhoitonurmia, joiden kanssa ei tarvitse kiirehtiä.

Myös Uudellamaalla kylvöt on pääosin tehty. Lämpö on saanut syysviljat kasvamaan, mutta sade olisi tarpeen. Syysviljojen rikkatorjunta on käynnissä.

Satakunnassa toukosäät kohentuivat viime viikolla ja loputkin kylvöt saadaan pian päätökseen.

Pirkanmaan eteläosissa vehnät ja kaurat ovat maassa, ohria kylvetään vielä.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä kylvöt ovat edenneet loppusuoralle erinomaisissa oloissa.

Kymenlaaksossa oli viime viikolla ruuhkaisin kylvösesonki, kun viimeiset pääsivät aloittamaan ja ensimmäisenä aloittaneetkin olivat vielä pellolla.

Keski-Suomessakin kylvöt ovat vauhdissa. Kaurasta ja vehnästä suurin osa on maassa, ohran ja rapsin kylvöt ovat aluillaan.

Pellot ovat Keski-Suomessa yllättävän kuivia ja olot hyvät, Vyr toteaa.

Pohjois-Savossa kylvöt lähtivät käyntiin aurinkoisen loppuviikon ansiosta ja myös tällä viikolla sää näyttää mainiolta. Syysviljat näyttävät jo paremmilta – pahimmilta tuhoilta vältyttiin.

Pohjanmaalla ohraa on kylvetty eniten. Rapsia on kevään myöhäisyyden vuoksi vaihdettu rypsiin. Ensimmäiset oraat ovat tasaisia ja hyvännäköisiä.

Etelä-Pohjanmaalla rapsit, härkäpavut ja herneet on saatu käytännössä kylvettyä. Myös kauraa ja vehnää on kylvetty paljon, ohraa vähemmän ja rypsiä ei juuri ollenkaan.

Viljelysuunnitelmia on Etelä-Pohjanmaalla jouduttu muuttamaan melkoisesti, koska joillakin lohkoilla routa viipynyt pitkään ja sulaminen kostuttanut jo kylvökunnossakin olleita lohkoja uudelleen.

Etelä-Karjalassa on kylvetty reilun viikon verran. Tämän viikon aikana varsinaiset kylvöt saadaan pakettiin. Kylvämättä on lähinnä ohraa, kauraa ja rypsiä sekä kuminaa.

Pohjois-Karjalan etelä- ja länsiosassa kylvöt ovat edenneet, idässä ja pohjoisessa ei ole vielä päästy aloittamaan. Tavanomaisesta ollaan pari viikkoa jäljessä.

Pohjois-Savossa kylvöt lähtevät käyntiin tällä viikolla, jos kelit sallivat.

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa viime viikonloppu oli aurinkoinen ja lämmin. Routaa on kuitenkin vielä maassa, ja se hidastaa maiden kuivumista.

Pohjois-Pohjanmaalla karkeat kivennäismaat kuivahtavat nopeasti, ja niiden äestämistä ja kylvöjä onkin aloiteltu.

Viime viikon lopulla satoi Pohjois-Pohjanmaalla parikymmentä milliä. Tyrnävän alueella on ensimmäisiä kylvöjä tämän vuoksi jo rikottu.

Kainuun ja Lapin alueen peltotöitä vasta aloitellaan suotuisimmilla rinnemailla.

Raskin tilan isäntä Jari Porkka levitti tiistaina lietelantaa Siikalatvan Rantsilassa.

"On hyvä poutainen ja tuulinen keli. Jos ei ala satelemaan vettä, loppuviikosta päästään pistämään jyvää piiloon.

Lypsykarjatilalla on tänä vuonna kylvettävää reilu 30 hehtaaria.

Muutamana viime vuonna keväät ovat olleet aikaisia, ja niihin verrattuna myöhässä ollaan pari viikkoa, Porkka sanoo. "Mutta ei tässä ole mitään hätää, hyvin kaurakin vielä kerkeää."