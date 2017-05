Säilörehun seassa kolmasosa rehumaissia kohotti maidon rasva- ja valkuaisainepitoisuuksia: "Kolme senttiä korkeampi maidon litrahinta on iso juttu"

Kesälahtelaisen maidontuottajan Seppo Haverisen pelloille kylvettiin tällä viikolla jo kolmatta vuotta peräkkäin rehumaissia. Ensimmäistä kertaa siemenien päälle vedettiin muovikate.

Muovikate pidentää maissin kasvuaikaa huomattavasti ja tarjoaa siemenelle kasvihuonemaiset olosuhteet kasvun aloitukselle.

Haverisen pelloilla on Suomen laajin rehumaissin lajikekoeala, 5 hehtaaria. Maissille on kylvetty yhteensä yli 12 hehtaaria ja lajikkeita on kokeilussa 11.

”Rehumaissi on erikois­viljely­kasveista kiinnostavin, ja sen viljely on yleistynyt eniten”, sanoo Berner Oy:n asiakkuuspäällikkö Asko Seppänen.

Bernerin lisäksi koeviljelyssä ovat yhteistyökumppaneina myös toinen siemenmyyjä Naturcom Oy sekä Yara, Nordkalk ja Ranch­ Services Oy.

Maissi kylvettiin Samco-­tekniikalla. Kone kylvää ja levittää samalla rikkatorjunta-­aineet sekä startti­lannoitteen ja peittää lopuksi kylvörivin muovilla. Samco-tekniikalla rehumaissin kylvö ei ole halpaa. Se maksaa 500–600 euroa hehtaarilta.

”Panostus on kova, mutta maksaa itsensä helposti takaisin, jos tavoitteet saavutetaan”, sanoo Haverinen.

Hän tavoittelee taloudellista hyötyä sillä, että voisi maissia syöttämällä vähentää rehu­ostoja.

”Jo kahden kokeilu­vuoden perusteella on selvää, että maidon rasva- ja valkuais­pitoisuudet ovat paremmat, kun säilörehun seassa on ruokittu rehumaissia. 2,5–3 senttiä korkeampi maidon litrahinta on iso juttu.”

Rehumaissin viljelyssä tavoitellaan 30 prosentin kuiva-­ainepitoisuutta. Sitä Haverinen ei vielä ole saavuttanut. Kuiva-­ainepitoisuus on vaihdellut 24–26 prosentin välillä. Muut rehumaissin analyysitiedot ovat olleet huippuluokkaa.

Säilörehun osuus ruokinnassa on kaksi kolmasosaa ja rehumaissin kolmasosa. Viime vuoden satoa riitti lokakuusta toukokuuhun asti.

Tavoiteltu satotaso hehtaarilta on 12–13 tonnia.

”Maissi maittaa erinomaisesti eläimille ja lisää jopa säilö­rehunkin syöntiä.”

Suomessa rehumaissia viljellään kaiken kaikkiaan noin 700–800 hehtaarilla, arvioi Seppänen. Hän pitää realistisena, että ala voisi kasvaa muutamaan kymmeneen tuhanteen hehtaariin.

Maissi ei pidä liiasta vedestä, joten sen viljelyä kannattaa harkita viettäville ja läpäiseville maille.

Tällä hetkellä Suomessa kylvetään 95 prosenttisesti eurooppalaista yleislajiketta P7326. Koeviljelystä toivotaan lisää tietoa muista vaihtoehdoista.

Haverinen kertoo viljelleensä kahtena edellisenä vuotena kahta eri lajiketta. Hän ei huomannut lajikkeiden välillä eroja.