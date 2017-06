Sökö- ja strippiteltta kuuluivat ennen maatalousnäyttelyyn – nykyään alkoholia kuluu Farmarissa hyvin vähän

Siihen aikaan kun maaseudulta oli vaikeaa päästä kulkemaan kaupunkiin, maatalousnäyttelyssä tarjoutui maalaisille mahdollisuus tutustua suuren maailman meininkeihin.

”Maatalousnäyttely oli paikka, jossa maaseudun ihmisillä oli mahdollisuus päästä mukaan kaupungin huvituksiin. Niinpä näyttelyissä oli sökö- ja strippitelttaa”, kertoo Farmarin näyttelypäällikkö Henri Honkala.

”Nyt aika on muuttunut, olutta ja alkoholia menee todella vähän. Niiden kulutus on vähentynyt jatkuvasti. Farmarista on tullut koko perheen tapahtuma.”

Pro Agria Etelä-Pohjanmaan näyttelyperinne juontaa juurensa kyntökisoihin 1800-luvulle.

”Maatalousnäyttelyiden alkuperäinen idea on ollut esitellä uusia tapoja asioiden tekemiseen”, Honkala sanoo.