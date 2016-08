Sade mädättää perunaa, vaarantaa puinnit ja tekee viljan kuivatuksesta kallista

Satonäkymät ovat heikentyneet jatkuvien sateiden myötä. Märimmät pellot vaatisivat lähes viikon poutajakson kantaakseen puimureita, ja Pohjanmaalla perunaa on jo mädännyt peltoon, Pro Agrian kasvutilannekatsaus kertoo.

Viljaa on jouduttu puimaan tavallista kosteampana, joten kuivatuskustannukset nousevat melkoisiksi.

Poutaa kaivataan nyt kipeästi sadon pelastamiseksi ja laadun turvaamiseksi.

Elokuun sademäärät ovat monin paikoin nousseet 1,5-kertaisiksi tavanomaiseen nähden. Etelä-Pohjanmaalla on satanut jopa yli 2,5 kertaa normaali määrä.

Eniten sadepäiviä on osunut Etelä-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, missä on sadellut elokuussa lähes päivittäin.

Viime sunnuntain ja maanantain välisenä yönä esiintyi jo hallaa Pohjois-Savossa, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Hallavaurioita ei kuitenkaan havaittu.

Rukiin puinnit ovat lopuillaan suurimmassa osassa maata. Pahimmin ne ovat kesken Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaan rannikkoalueella.

Syysvehnän puinnit ovat hieman ruista jäljessä.

Kevätviljoista eniten on ehditty puida ohria. Uudenmaan rannikkoalueella, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Savossa ohrasta on puitu 50–70 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa ohran puinnit ovat edenneet lähes samaan tahtiin, mutta muualla korjuu on vasta alussa.

Kauran puinnit ovat pisimmällä Savossa, jossa siitä on puitu puolet. Muualla Etelä- ja Keski-Suomessa kaurasta on puitu 10–30 prosenttia.

Pohjois-Suomessa kauran puinnit ovat aivan alussa.

Märkyys on hidastanut perunan nostojen käynnistymistä.

Erityisesti Pohjanmaalla kärsitään liiasta märkyydestä. Märimmissä kohdissa perunat ovat ruvenneet jo mätänemään.

Ammattiviljelmillä perunarutto on saatu pääosin pidettyä kurissa, mutta sateet ovat vaikeuttaneet torjuntakäsittelyjen ajoittamista. Ruttopaine on ollut paikoin todella kova.

Rankimpia sateita saaneilla alueilla Pohjanmaalla vihanneskasvustoja on tuhoutunut veden jäätyä seisomaan pelloille.

Kaalikoit vioittivat kesän aikana erityisesti parsakaalikasvustoja, mutta hidastivat myös muiden kaalien kasvua ja kehitystä.

Varastovihannesten kasvu on kesken lukuun ottamatta sipulia, joiden nostot pelloilla kuivausta varten on aloitettu.

Lue lisää Pro Agrian sivuilta.