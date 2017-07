Saksalainen maatalouskonevalmistaja uskoo: Markkinat ovat piristymässä

Claasilla uskotaan, että maatalouskonemarkkinoilla neljän vuoden hiljaisempi aika on päättymässä ja kysyntä tulee lähitulevaisuudessa maailmanlaajuisesti kasvamaan.

Claasin päämarkkina-alue on Euroopassa, mutta tälle ja ensi vuodelle kasvua Euroopassa ei juuri odoteta. Claas pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan yhä enemmän myös Euroopan ulkopuolella. Aasia nähdään hyvin potentiaalisena markkina-alueena, sillä maanosan talous kasvaa ja tarve ruuan tuotannolle lisääntyy. Tälle vuodelle Claas arvioi Aasian markkinoiden kasvavan 0–5 prosenttia ja vuodelle 2018 jo 5–10 prosenttia. Myös Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa on merkittävää kasvua näkyvissä.

Pidemmällä tähtäimellä kasvua odotetaan Euroopastakin, sillä maatilat jatkavat suurenemistaan, jolloin ne myös tarvitsevat tehokkaampia koneita.

Claas panostaa paljon tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Automatiikka tulee edelleen koko ajan kehittymään, ja tässä kehityksessä on tärkeää olla aallon harjalla.

Suomessa Konekesko on Claasin maahantuoja. Claas on ollut Suomen markkinoilla 25 vuotta, mutta Claasin traktorit vasta vajaa kaki vuotta. Konekeskon liiketoimintajohtaja Jukka Keltto uskoo, että Claasilla on Suomessa kasvumahdollisuuksia traktoreiden ja työkoneiden osalta.

"Traktoreissa Valtralla on Suomessa yli 50 prosentin markkinaosuus, joten markkinoille ei ole helppoa tulla. Tästä huolimatta Claas on nyt parin vuoden sisällä onnistunut saamaan viiden prosentin markkinaosuuden."

Claas esitteli traktorien ja muiden työkoneiden uutuusmalleja lehdistötilaisuudessa tiistaina ja keskiviikkona Saksassa. Traktoriuutuuksissa merkillepantavin muutos on päästöjen ja polttoainekulutuksen vähentyminen.

Työkoneiden pakokaasupäästöjä säädellään Euroopassa Stage-luokituksella. EU:ssa on siirrytty vuonna 2014 tähän asti tiukimpaan Stage IV -päästöluokitukseen. Stage IV -päästörajoihin päästäkseen työkoneessa pitää olla asennettuna pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä. Claasin kaikki uudet traktorimallit vastaavat Stage IV -päästömääräyksiä.

Suomalaisittain kiinnostavia ovat päivitetyt versiot Arion 500 ja 600 -traktorisarjoista. Ne tulevat myyntiin syksyllä 2017. Traktoreihin on muun muassa lisätty vaihtoehtoja varustelutasoon ja moottoreihin.

Traktoreita on saatavilla varustelutasoilla Cis, Cis+ ja Cebis. Merkittävimmät muutokset ovat nähtävillä näyttöpäätteissä. Aiemman Cis-version mustavalkoisen ja yksinkertaisen näytön lisäksi tarjolla on nyt myös värinäytöllinen ja ominaisuuksiltaan monipuolisempi näyttö Cis+-versioon sekä vaativampaan makuun Cebis-pääte. Cebis-päätteellä on 12 tuuman kosketusvärinäyttö ja se on ominaisuuksiltaan vaihtoehdoista monipuolisin.

Päivitetyissä Arion 500 ja 600 -sarjoissa on muun muassa vaihteistolle uusi ohjelmisto sekä vakionopeudensäädin, joka lisää koneen automatiikkaa ja säästää polttoaineen kulutusta. Etuakselien jousitusta on kehitetty, mikä lisää traktorien ajomukavuutta. Hevosvoimissa on aiempaa enemmän valinnanvaraa molempiin suuntiin, ja se on nyt mallista riippuen 125–205.

Suurista Axion 900 -sarjan traktoreista on tehty myös päivitetyt versiot. Niissä on Arion 500 ja 600 -sarjojen päivitettyjen ominaisuuksien lisäksi aiempaa tehokkaammat moottorit, enemmän vääntömomenttia myös pienemmillä moottorikierroksilla sekä uusi Cebis-pääte. Hevosvoimia on nostettu ja niitä on nyt mallista riippuen 325–445.

Lisäksi Claas tuo markkinoille käytettyjen koneiden sertifiointiohjelman. Ohjelman avulla viljelijöille ja urakoitsijoille taataan entistä suurempi ja parempi valikoima käytettyjä maatalouskoneita.