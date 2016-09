Saksassa 15 000 tilaa hakee maidon vähentämistukea

Saksassa 15 000 maitotilaa hakee vähentämistukea, kertoo ruotsalainen maatalouslehti ATL. Se tarkoittaisi 360 miljoonan maitokilon vähennystä ja veisi kolmanneksen EU:n varaamasta tukisummasta.

Ranskassa hakijoita on 13 000 eli joka neljäs tiloista. Tukea on haettu myös esimerkiksi Hollannissa ja Irlannissa, joissa tuotantoa on lisätty runsaasti viime vuosina.

Ruotsissa lähes 500 tilaa haki tukea ja vähenevä maitomäärä olisi vajaan prosentin maan tuotannosta.

Suomessa maidon vähentämistukea haki yhteensä 1 020 tilaa. Suomen noin 7 500 maitotilasta tilaisuuteen tarttui siten 14 prosenttia. Hakemuksissa vähennysmääräksi ilmoitettiin yhteensä 13,7 miljoonaa litraa eli 14,1 miljoonaa kiloa.